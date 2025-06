Em meio a impasse do IOF, Haddad se reúne com presidentes da Câmara e do Senado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne na noite desta segunda-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O encontro acontece em meio às negociações para calibrar o decreto de aumento do IOF e discutir alternativas que ajudem a fechar as contas do orçamento de 2025.

Mais cedo, Haddad afirmou que há “sintonia” entre o Ministério da Fazenda e os presidentes das duas Casas Legislativas e que o objetivo é concluir as discussões até esta terça-feira, quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para a França.

— Sabemos o que precisa ser feito. Precisamos tomar uma decisão política do que será feito. E, diante do que eu ouvi, acredito que nessa semana a gente possa resolver e melhorar tanto a regulação do IOF, mas aí combinado com as questões estruturais. Não dá para dissociar mais uma coisa da outra — disse o ministro.

Na semana passada, Motta chegou a dar um ultimato ao governo, ameaçando sustar os efeitos do decreto do IOF caso a equipe econômica não apresentasse uma alternativa em até dez dias.

O próprio Haddad se comprometeu a entregar uma solução em prazo menor. No centro da crise está a tentativa do governo de aumentar a arrecadação em 2025.

Após reação negativa do mercado ao decreto do IOF, publicado em 22 de maio, o governo recuou de dois pontos: manteve zerada a alíquota sobre remessas de fundos nacionais ao exterior e reduziu de 3,5% para 1,1% a cobrança sobre aplicações de pessoas físicas no exterior. O impacto fiscal do recuo é estimado em R$ 2 bilhões, de um total de R$ 20,5 bilhões inicialmente previsto.