Crescimento do PIB de Xangai em 2023 poderá superar meta

Espera-se que o PIB de Xangai em 2023 ultrapasse as metas estabelecidas, apresentando um desempenho melhor do que a média nacional. Essa previsão foi feita pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da Academia de Ciências Sociais de Xangai no relatório “Análise e Previsão da Situação Macroeconômica de Xangai 2023-2024”, publicado em 16 de janeiro. O relatório também prevê que, na segunda metade do “14º Plano Quinquenal”, o crescimento econômico será mais moderado, com uma desaceleração em 2024.

Di Junpeng, pesquisador associado do Instituto, explicou que a economia de Xangai em 2023 está se recuperando após a pandemia, beneficiada pelo efeito base e por uma abordagem de políticas integradas, com indicadores econômicos se recuperando de forma estável. Ele destacou que a desaceleração do crescimento global, a mudança na política de juros dos EUA e os ajustes na cadeia produtiva global representam tanto desafios quanto oportunidades para Xangai.

Os dados estatísticos de Xangai mostram que, nos primeiros 11 meses de 2023, a cidade alcançou um total de comércio exterior de RMB 3,86 trilhões, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. As exportações cresceram 1,7% e as importações, 0,8%, ambas acima da média nacional. Os produtos de exportação, como veículos elétricos de passageiros, baterias de lítio e células solares, viram um aumento significativo nas exportações, as exportações dos esses “novos três itens” no terceiro trimestre aumentaram respectivamente 91%, 66% e 21% em comparação com o mesmo período do ano anterior, com uma estrutura de exportação cada vez mais otimizada.

Além disso, a estrutura dos parceiros comerciais de Xangai mudou, com a União Europeia substituindo os EUA como o maior parceiro comercial de exportação. A proporção das exportações de Xangai para a União Europeia aumentou de 14,8% em 2019 para 17,8% nos primeiros 11 meses de 2023, um aumento de 3 pontos percentuais. No mesmo período, a proporção das exportações de Xangai para os Estados Unidos caiu de 20,4% para 16,1%. Isso indica que uma parte das exportações de Xangai anteriormente destinadas aos Estados Unidos foi redirecionada para a União Europeia, ocorrendo uma substituição e transferência comercial.

Di Junpeng afirmou que o consumo e o terceiro setor são os maiores contribuintes para o crescimento econômico de Xangai, mas a economia ainda enfrenta desafios significativos, incluindo a recuperação da confiança do mercado, a difícil transição para novos motores de crescimento e a pressão do comércio externo devido ao ambiente externo complexo. Para 2024, Xangai precisa se concentrar em revitalizar a vitalidade do mercado, no comércio exterior, no setor imobiliário, no consumo, em arranjos industriais avançados e na implementação de estratégias nacionais.

Durante um seminário sobre a situação macroeconômica de Xangai em 2024, Wang Dezhong, presidente da Academia de Ciências Sociais de Xangai, afirmou que os problemas no crescimento econômico são sistêmicos, cíclicos e estruturais, exigindo políticas abrangentes. Para Xangai, é essencial estabilizar a confiança para alcançar um crescimento estável, focando em novas indústrias, novos consumos, novos investimentos e novos sistemas.