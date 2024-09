Boletim Focus: mercado eleva expectativa da Selic para 11,25% no fim de 2024

Os analistas de mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 9, elevaram a expectativa da taxa de juros do país em 0,75 ponto percentual para o fim de 2024, passando de 10,50% para 11,25% ao ano. Essa é a primeira alta da projeção da Selic no Focus após onze semanas de estabilidade.

O relatório acompanhou o cenário colocado nas últimas semanas, com discursos mais duros de diretores do BC, em especial Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária e indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da instituição.

Mais informações em instantes.