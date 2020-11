Como o desperdício de alimento afeta a economia, a saúde e o meio ambiente

No meio deste ano, o governo sancionou uma lei que permite que estabelecimentos, restaurantes e supermercados doem alimentos e refeições que não foram comercializados.

Até então, essa doação era proibida pela Anvisa e os comércios poderiam ser penalizados se descumprissem a norma. A argumentação era de que dependendo das condições, os alimentos poderiam fazer mal a quem recebesse a doação.

O problema que contrasta com o desperdício de alimentos e cria praticamente um paradoxo no Brasil é a fome.

No mundo, a estimativa é de que 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019. De acordo com a ONU, esse número pode aumentar em até 132 milhões este ano por causa da pandemia.

O episódio #008 do podcast EXAME Agora, a Exame traz entrevistas com especialistas que explicam os impactos do desperdício de alimentos para a economia, o meio ambiente, a saúde e a sociedade.