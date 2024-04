Calendário de pagamento dos servidores federais 2024: veja datas divulgadas pelo governo

O governo federal informou o calendário de pagamentos de salários e proventos para 1,2 milhão de servidores ativos, inativos e pensionistas em 2024 da administração pública federal. A tabela indica também as datas de distribuição das duas parcelas do 13º salário do ano de 2024.

Os pagamentos dos servidores continuarão sendo realizados sempre no primeiro dia útil de cada mês, exceto aos funcionários do Governo do Distrito Federal que atuam na Segurança Pública, os quais recebem os proventos até o quinto dia útil de cada mês.

Por padrão, junto com o pagamento de junho, há o recebimento do adiantamento de 50% da Gratificação Natalina. E, junto com a folha de novembro, há o recebimento do restante da parcela da Gratificação Natalina, com os descontos eventuais.

As datas valem para as administrações direta e Indireta, além dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista sob controle da União.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o calendário não se aplica a órgãos e entidades que, em razão de disposições específicas, adotam data de pagamento anterior ao primeiro dia útil do mês subsequente ao da competência respectiva.

Confira o calendário de pagamento dos servidores federais

Competência - data de pagamento: