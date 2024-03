Brasil sobe duas posições e fecha 2023 como a 9ª economia do mundo; veja lista completa

O Brasil encerrou o ano de 2023 como a 9ª economia do mundo em valores correntes, segundo projeções compiladas por Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. O cálculo se baseia no valor corrente do PIB, divulgado nesta sexta-feira, 1, pelo IBGE, e as projeções do Fundo Monetário Internacional para as 15 maiores economias globais.

No último ano, o Brasil teve valor corrente em moeda local de US$ 2,173 bilhões, segundo a estimativa da Austin Rating. De acordo com o levantamento, o país representa 2,1% do PIB global. Em 2022, o Brasil foi apenas a 11ª economia mundial, quando respondia por 1,9% do total mundial. Uma primeira versão dos dados mostrava que a economia brasileira esteve na 12ª posição em 2022, atualizada posteriormente. A última vez que o Brasil figurou entre as 10 maiores economias do mundo foi em 2019. O país ficou entre 2008 e 2019 entre essas posições, com o sétimo lugar sendo a melhor posição.

No topo do ranking das maiores economias os Estados Unidos, que responde por 25,8% do PIB global, e a China, 17% do PIB global. Na sequência, a Alemanha ultrapassou o Japão em valores correntes e assumiu a terceira posição, com 4,2% do PIB mundial. O Japão, por sua vez, representa 4,1% da economia global.

As estimativas para 2024 apontam que as cinco maiores economias vão seguir inalteradas, com Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Índia e Reino Unido. O destaque será a diminuição da diferença entre os americanos e chineses.

No trimestre, crescimento do Brasil é o 35º do mundo

[grifar]As 15 maiores economias da lista respondem, sozinhas, por 75% do PIB global.

No levantamento trimestral, o país ficou na 35ª posição em um ranking com outras 47ª economias do mundo. A economia brasileira apresentou estabilidade no período, assim como Áustria e Hungria. Na liderança, o PIB da Nigéria avançou 2,9%, seguido de Taiwan, com alta de 2,3%, e Filipinas, com aumento de 2,1%, no período.

Estados Unidos, a maior economia do mundo em 2023, teve crescimento de 0,8% no quatro trimestre, e ficou na 11ª posição. China, com alta de 1%, está na oitava posição. A Alemanha, que passou o Japão e agora é a terceira maior economia do mundo, foi apenas a 42ª economia do mundo no último período de 2023.

PIB do Brasil em 2023

Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,9% no acumulado de 2023, totalizando R$ 10,9 trilhões. O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado financeiro, que esperava uma leve alta de 0,1%.

O crescimento da economia brasileira foi mais alto do esperado pelo mercado no início do ano, que apontava um PIB anual de apenas 1%. Durante 2023, o PIB foi impulsionado principalmente pelo resultado do agronegócio.

Como mostrou a EXAME, a atividade no ano de 2023 foi bastante desigual, concentrada no primeiro trimestre e com forte queda de investimentos ao longo dos trimestres. Analistas e economistas alertam sobre a deterioração nos indicadores atrelados aos investimentos, que em teoria podem minar a qualidade do crescimento em 2024.

ERRATA: Uma primeira versão da matéria informava que o Brasil subiu três posições, por considerar a estimativa de março de 2023 que apontava que o país foi a 12ª economia do mundo. Na verdade, o país avançou duas posições, por ter saltado de 11ª, posição atualizada no decorrer de 2023, para a 9ª posição.