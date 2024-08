Sicredi capta R$ 1,6 bi com CAF e JICA para financiar mulheres empresárias e agricultores familiares

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, captou com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) e com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) US$ 297 milhões, aproximadamente R$ 1,6 bilhão, para financiar, principalmente, micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres.

Do total de recursos, R$ 900 milhões deve financiar mulheres empresárias. Atualmente, a carteira de crédito do Sicredi para empreendedoras totaliza R$ 9,35 bilhões.

“Estamos muito orgulhosos em inaugurar nossa parceria com o CAF e dar continuidade à cooperação com o JICA. Essas alianças nos permitem seguirmos o trabalho de fomento às mulheres que empreendem, assim como beneficiar cidades em que o índice de desenvolvimento humano esteja abaixo da média e pequenos produtores rurais”, afirmou Alexandre Barbosa, diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças do Sicredi.

Financiamento da agricultura familiar

Além dos empréstimos para o empreendedorismo feminino, os valores serão usados para conceder crédito em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média nacional.

Outra parte dos recursos também será utilizado para o financiamento de produtores rurais. Atualmente, o Sicredi conta com mais de 700 mil associados agricultores, dos quais quase 90% estão ligados à agricultura familiar.

A captação internacional, a maior já realizada pelo Sicredi, foi a primeira realizada pelo CAF para uma instituição financeira cooperativa brasileira, assim como a primeira colaboração entre o banco de desenvolvimento e a JICA. A operação foi coordenada pelo BNP Paribas e pelo SMBC.