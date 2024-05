Banco PAN lança CDB que rende 130% do CDI

Com a missão de democratizar e desmitificar os investimentos financeiros para os brasileiros, o Banco PAN coloca no mercado um novo portfólio de CDBs, investimento de renda fixa tão seguro quanto a poupança e com investimento mínimo de R$ 5.

O que é CDB

CDB é a sigla para Certificados de Depósito Bancário. Trata-se de um investimento de renda fixa que pode ter liquidez diária, permitindo ao cliente resgatar seu dinheiro a qualquer momento; ou ser um papel com liquidez apenas no vencimento e, portanto, ficando disponível em conta após o prazo contratado.

Rendimento de 130% do CDI

No novo portfólio do Banco PAN, quem ainda não é cliente ou nunca investiu no PAN e começar a aplicar agora com a instituição terá acesso a uma oferta especial de CDB, com rentabilidade diferenciada, que pagará 130% do CDI, com prazo de vencimento de seis meses e limite de aplicação de R$ 25 mil.

Para quem já é cliente do banco, a oferta de novos CDBs atende objetivos de curto, médio e longo prazo:

1 - No primeiro deles, com liquidez diária, o retorno é fixado em 103% do CDI, com possibilidade de chegar a 115% para clientes com nível 4 e 5 no Programa +Benefícios do banco. Aqui, o cliente pode resgatar o valor investido quando quiser, sem carência, inclusive nos fins de semana. No programa +Benefícios do Banco PAN, quanto mais missões o cliente cumprir, mais recompensas recebe, entre elas ingressos de cinema, cashback, bônus no celular, entre outras.

2 - A segunda opção é um CDB com prazo de seis meses, e após essa data o dinheiro fica disponível na conta do cliente automaticamente – não é necessário resgate. A taxa fixa de rendimento é de 106% do CDI.

3 - A terceira oferta de CDB tem taxa de retorno de 110% do CDI, com possibilidade de chegar a 115% para o cliente que possui outros produtos de crédito no banco, como cartões, empréstimos e financiamentos. Aqui, o vencimento é em 12 meses, quando o dinheiro passa a ficar disponível na conta do cliente.

4 - Por fim, a quarta opção tem taxa de retorno de 114% do CDI e vencimento em dois anos.

“Os novos CDBs do PAN trazem ótimas opções para as diferentes necessidades dos nossos clientes, com taxas muito competitivas e prezando sempre pela facilidade de realizar o investimento”, explica Matheus Merlo, executivo do Banco PAN.

CDB x Poupança

Merlo afirma que o CDB é tão seguro quanto a poupança porque está garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), com a vantagem de ser rentabilizado todos os dias.

“Na poupança, o rendimento cai na conta do cliente somente em uma única data específica do mês. Então, se o cliente resgatar o dinheiro no dia anterior a essa data, por exemplo, ele perde todo o rendimento acumulado do período. Isso não acontece no CDB, um produto que tem rentabilidade diária.”

Um dos diferenciais do Banco PAN nesse sentido é que, diferentemente de outras instituições financeiras cujo serviço de resgate de investimento não funciona em finais de semana e feriados, ou é limitado a horários reduzidos para pedidos de resgate, o CDB liquidez diária do PAN tem a possibilidade de resgate todos os dias, incluindo finais de semana. “O valor está disponível para o cliente no mesmo momento que é solicitado”, afirma Merlo.

Ele pontua ainda que nos CDBs ofertados pelo PAN o cliente não perde dinheiro. “É um investimento de renda fixa, e o cliente não terá menos dinheiro do que investiu.”

Além da segurança própria desse tipo de investimento, nesse caso o CDB, o cliente está garantido pela segurança institucional do Banco PAN, que possui nota máxima nesse quesito nas principais agências especializadas em classificação de riscos, como S&P, Fitch e Moody’s, informa Merlo.

“Essas agências analisam uma série de indicadores do banco e atribuem uma nota”, detalha Merlo. Além disso, o PAN é uma companhia aberta, listada na B3, a bolsa de valores brasileira, e controlada pelo BTG Pactual.

Como é a tributação no CDB

O CDB, de qualquer instituição financeira, sofre tributação de imposto de renda, seguindo uma tabela regressiva, na qual as alíquotas diminuem de acordo com o tempo que a aplicação é mantida.

Essa taxa de imposto de renda varia de 22,5% para aplicações mantidas até seis meses e cai gradativamente até 15% no caso de aplicações mantidas por mais de dois anos.

Caso o cliente solicite o resgate do CDB em menos de 30 dias, vai incidir sobre a rentabilidade outro imposto, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Caso o investimento permaneça por mais de 30 dias, não haverá incidência de IOF.

Clique aqui para saber mais sobre as opções de CDB do PAN.

Ratings de créditos vigentes em 22/4/2024 por Fitch, Moody's e S&P