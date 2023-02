'Avanços institucionais têm de ser mantidos', diz Campos Neto em sessão no Congresso

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que é importante manter avanços institucionais e que país tem grande desafio para atingir um crescimento sustentável e inclusivo. Ele não fez nenhuma menção a juros ou meta de inflação, durante sessão solene do Congresso Nacional nesta quinta-feira.

— Os avanços nos ganhos institucionais têm de ser mantidos. É importante não retroceder — declarou em breve discurso na sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 130 anos do Tribunal de Contas da União (TCU).

Campos Neto disse que esse é um dos tópicos de conversas que mantém com investidores. Disse também que há o desafio para atingir crescimento sustentável e inclusivo, visando diminuir as burocracias. Ele mencionou a parceria com o TCU e destacou a agenda verde e de sustentabilidade adotada pelo BC.

— O governo precisa dar exemplo em termos de sustentabilidade e agenda verde. O governo precisa ser o exemplo de melhores práticas nesse sentido. A transparência na administração das contas é enorme serviço que fazemos não só para a máquina pública, mas também investidores — disse.

Essa foi a primeira visita de Campos Neto ao Congresso após o PT engrossar as críticas à autonomia do BC e a sua gestão, e declarar a intenção de convocá-lo a vir ao parlamento explicar os juros altos.

O evento também contou com a presença de Gabriel Galípolo, número dois do Ministério da Fazenda, já que Fernando Haddad havia viajado para São Paulo.

Vários ministros da Corte estiveram na sessão e coube ao presidente do TCU, Bruno Dantas, fazer o discurso. Também participaram do evento Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, e Vinicius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), além de senadores e deputados.

O requerimento da sessão foi assinado pelo senador Veneziano Vital Do Rêgo (MDB-PB), primeiro-vice-presidente do Senado, e pelo deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

O TCU é o órgão de controle externo do governo federal. Ele também auxilia o Congresso no acompanhamento da execução orçamentária e financeira da União