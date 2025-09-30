WEG anuncia investimento de R$ 1,1 bilhão em construção de nova unidade e ampliação do parque fabril

A WEG anunciou nesta terça-feira o investimento de R$ 1,1 bilhão na expansão da sua capacidade produtiva, O recurso é considerado o maior já destinado à ampliação estrutural na história da empresa catarinense, que é líder mundial na fabricação de motores elétricos.

Serão cerca de R$ 900 milhões para a construção de um novo parque fabril e outros R$ 160 milhões na expansão da unidade já em Jaraguá do Sul. Os dois projetos têm como objetivo o aumento do portifólio e da capacidade instalada da WEG Energia.

"O novo investimento, pensado para atender às demandas da transição energética, transforma nossa região em um dos principais centros de excelência de máquinas elétricas girantes do mundo. O apoio do governo de SC foi decisivo para viabilizar esse projeto. Essa parceria entre o setor público e a iniciativa privada mostra como o diálogo e a colaboração podem transformar o futuro", disse o CEO da WEG, Alberto Kuba.

A nova fábrica deve ser construída em município no Norte do Estado, a ser anunciado em breve. Na unidade, serão produzidos equipamentos de grande porte, como por exemplo, compensadores síncronos de até 330 MVAr, turbogeradores de até 200 MVA e motores de indução de alta rotação. A linha possibilitará a WEG aumentar o escopo de prestação de serviços para motores, geradores e turbina hidráulica até 300 MVA.

A decisão da WEG de instalar mais um parque fabril no Estado leva em conta fatores estratégicos como a disponibilidade de mão de obra qualificada e a logística, com acessos à BR-101, à BR-280 e aos portos catarinenses. Somente nesta nova unidade, serão 800 empregos diretos.

Já na expansão da fábrica instalada em Jaraguá do Sul, serão adicionados 11.250 metros quadrados de área produtiva, obra que garante suporte à alta nas demandas e também sustenta o crescimento da multinacional.

Incentivos fiscais até 2029

Além do fato relevante comunicado à CVM sobre o investimento, também foi realizado um evento na sede da empresa, em Jaraguá do Sul, que contou com a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, acompanhado por secretários da área econômica e de desenvolvimento.

Na solenidade, a companhia foi oficialmente contemplada pelo Estado com o chamado Tratamento Tributário Diferenciado (TTD) 489. O contrato, assinado pelo governador Jorginho Mello e pelo CEO Alberto Kuba, garante incentivos fiscais à multinacional até 2029.

“Um dos meus compromissos é apoiar qualquer iniciativa que traga mais inovação, desenvolvimento e oportunidades para quem vive e trabalha em Santa Catarina. E a WEG atende a todos estes pré-requisitos, é uma multinacional que tem no DNA a inovação e a tecnologia e está expandindo seus negócios, ganhando ainda mais competitividade e levando o nome do nosso Estado para o mundo”, disse o governador Jorginho Mello, durante solenidade realizada pela WEG.

A exemplo do apoio que é concedido a outras empresas com o TTD 489, a WEG terá autorização para usar limites adicionais na transferência de créditos acumulados de ICMS. O valor voltará aos cofres públicos com o incremento do imposto gerado a partir dos novos projetos da companhia.

O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert, observou que os incentivos praticados pelo Estado fortalecem a competitividade e o ambiente de negócios em Santa Catarina. "O estímulo fiscal não é apenas um benefício à empresa, mas um movimento estratégico voltado à inovação, à geração de empregos e ao futuro do nosso Estado. Ao apoiar iniciativas que ampliam nossa capacidade produtiva, garantimos ainda mais protagonismo para Santa Catarina no cenário nacional, atraindo novos negócios e oportunidades para os catarinenses", reforçou.