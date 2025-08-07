Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Prefeitura de São Paulo entra na Justiça para tentar impedir renovação com Enel

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, critica falhas nos serviços da Enel e exige mudanças nos critérios de renovação de concessão

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10h43.

A Prefeitura de São Paulo ajuizou uma ação civil pública na Justiça Federal para tentar impedir a renovação da concessão da Enel na cidade e nos 23 outros municípios onde ela presta serviço na Região Metropolitana.

Em março, a empresa protocolou o pedido de renovação antecipada do contrato, que termina em 2028, por mais 30 anos, mas caberá ao Ministério de Minas e Energia avaliar a solicitação. Em fevereiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a permissão da renovação antecipada das concessões que expiram entre 2028 e 2031, mediante novas regras.

Ação da Prefeitura e demandas por melhorias

Na ação protocolada nesta quarta-feira (6), a gestão Ricardo Nunes (MDB) pede a criação de um "plano de contingência específico para a cidade de São Paulo" e que sejam "reformulados os critérios de avaliação da qualidade e da adequação dos serviços prestados, diante do histórico de falhas graves no fornecimento de energia”. A Prefeitura ainda argumenta que é preciso levar em consideração as realidades locais, como a alta densidade arbórea e as condições climáticas da capital.

“Não é possível aceitar a prorrogação automática da concessão sem garantias de que a população terá um serviço de energia elétrica à altura da maior cidade do país”, afirma a procuradora-geral do Município, Luciana Sant’Ana Nardi. “São Paulo não pode continuar à mercê da omissão e da ineficiência de uma concessionária que ignora nossas particularidades ambientais e urbanas.”

O histórico de falhas e a insatisfação com a Enel

Além da Enel, há 19 companhias em processo de renovação de contratos, cujos compromissos atuais têm encerramento previsto entre este ano e 2031. Há mais de dois anos, Nunes vem fazendo críticas contundentes contra a responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade. Em novembro de 2023, bairros chegaram a ficar até uma semana sem luz após fortes vendavais atingirem a capital. Em outubro de 2024, a situação se repetiu.

Acompanhe tudo sobre:EnelRicardo NunesAneelConcessõesSão Paulo capital

Mais de Brasil

Veja os influenciadores alvos de operação por jogos ilegais: esquema movimentou R$ 4 bilhões

Governo Lula afirma que próximo passo para acordo de tarifas deve partir de Trump

Bolsonaro apresenta recurso contra prisão e Moraes vai levar o caso para 1ª turma

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin tem recuperação e criptomoedas disparam, com ether e Solana entre os destaques

Mundo

Tarifas de Trump: prazo para acordo com a China pode ser estendido novamente, diz secretário dos EUA

Mercados

Após Netflix, Disney vai parar de mostrar número de assinantes no streaming

Esporte

Bola de Ouro: Botafogo é indicado a time do ano; saiba quais times concorrem