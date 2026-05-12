Zero-Click Government: quando o governo começa a agir sem esperar ser provocado

A administrativa pública no Brasil, como em grande parte das democracias contemporâneas, estrutura-se a partir da provocação formal. O requerimento formal dá o início ao processo, delimita a competência e autoriza a decisão. Esse desenho organizou o funcionamento do Estado ao longo do século XX e permanece como referência central, mesmo após duas décadas de digitalização intensiva.

A transformação digital alterou meios, encurtou prazos e reduziu fricções operacionais. Protocolos tornaram-se eletrônicos, assinaturas passaram a ser digitais, atendimentos migraram para plataformas. O ponto de partida, entretanto, segue condicionado à iniciativa do cidadão. A formalização do pedido continua sendo o gatilho que mobiliza a máquina pública.

Esse arranjo foi concebido em um contexto de informação escassa e baixa capacidade de processamento. Porém, a realidade atual é outra. O poder público detém registros extensos sobre renda, vínculos formais, frequência escolar, histórico tributário, padrões territoriais e utilização de serviços. Ainda assim, grande parte das políticas depende da reapresentação dessas informações pelo próprio indivíduo.

Forma-se, assim, um intervalo recorrente entre o fato social e a resposta institucional.

Quedas abruptas de renda são tratadas após comunicação formal. Situações de vulnerabilidade exigem cadastramento ativo. Riscos de evasão escolar ou agravamento sanitário costumam ser enfrentados quando já consolidados. A ação pública inicia-se, em regra, com a confirmação documental do problema.

A ideia de Zero-Click Government parte da reorganização desse ponto de partida. Trata-se de estruturar a capacidade estatal com base em eventos de vida e sinais administrativos já disponíveis, reduzindo a dependência exclusiva do requerimento como condição para agir.

O debate desloca-se da ampliação de canais de atendimento para a arquitetura da decisão pública.

O Brasil dispõe de bases relevantes para essa transição, com a consolidação da identidade digital no gov.br, a abrangência do Cadastro Único, a maturidade da nota fiscal eletrônica, os sistemas nacionais de saúde e as experiências de interoperabilidade financeira revelam um ecossistema de infraestrutura pública digital consistente. O desafio central reside na coordenação entre essas bases e na definição de critérios para atuação antecipada.

Mudança de lógica na administração pública

O modelo vigente transfere ao cidadão o ônus de ativar o Estado, com a provocação formal funcionando como marco de legitimidade administrativa, mesmo quando os dados indicam previamente a elegibilidade ou o risco envolvido. Reduzir essa dependência altera a organização da capacidade estatal e a forma como prioridades são definidas.

Se variações econômicas relevantes forem identificadas em tempo hábil, políticas de proteção podem ser estruturadas com maior previsibilidade. Se padrões territoriais revelarem riscos educacionais ou sanitários, intervenções podem ser planejadas antes da ruptura. A decisão deixa de gravitar exclusivamente em torno da iniciativa individual e passa a considerar sinais integrados do sistema.

Essa reorganização faz com que responsabilidades institucionais cresçam, pois a utilização coordenada de dados exige governança clara, critérios normativos explícitos, transparência e mecanismos robustos de auditoria. A antecipação redefine o momento em que a ação começa, mantendo controles jurídicos e previsibilidade decisória.

Há também uma dimensão federativa, onde as capacidades administrativas variam intensamente entre União, estados e municípios. Uma reorganização restrita a determinados níveis de governo tende a ampliar assimetrias. Estruturada como infraestrutura compartilhada, pode reduzir desigualdades de execução e ampliar acesso a políticas públicas em territórios com menor capacidade técnica.

A agenda brasileira de governo digital concentrou-se, até aqui, na digitalização de serviços e na modernização de processos internos. São avanços importantes para eficiência administrativa. O passo seguinte envolve rever a dependência estrutural da provocação formal como condição para agir.

Zero-Click Government designa essa mudança. Em um ambiente de alta disponibilidade de dados e maior poder analítico, esperar pelo requerimento deixa de ser imposição técnica e passa a refletir uma escolha institucional. O ciclo seguinte de transformação do Estado dependerá de como essa escolha será revisada.

A maturidade do governo digital não estará apenas na quantidade de serviços disponíveis online, mas na capacidade de reduzir o intervalo entre evento social e resposta pública. É nessa mudança que começa uma nova etapa da capacidade estatal que vai mudar, e muito, a nossa sociedade.

*Gustavo Maia é diretor executivo do Colab e membro do Conselho Global sobre GovTech e Infraestruturas Públicas Digitais do Fórum Econômico Mundial.