Honda lançará programa global de restauração de clássicos

A Honda lançará em abril seu programa global para restauração de clássicos.

Batizado de Honda Heritage Works, oferecerá dois serviços: Honda Heritage Parts, que reproduz e fornece determinadas peças genuínas descontinuadas; e Honda Restoration Service, disponível apenas no Japão e com peças reproduzidas.

Ambos começarão com a primeira geração do NSX, com planos de expansão para outros modelos esportivos clássicos no futuro, segundo a marca.

“Para os clientes que prezam e desejam continuar dirigindo seus amados veículos por muitos anos, a Honda oferecerá peças de reposição em todo o mundo para substituir peças descontinuadas, além de um serviço de restauração no Japão”, anunciou a empresa em comunicado.

A Honda explica ainda que foi possível criar peças genuínas graças ao “estabelecimento de um novo modelo de colaboração com fornecedores, avanços tecnológicos e adoção de novos materiais e métodos de fabricação”.

Preços de peças e serviços ainda não foram revelados.