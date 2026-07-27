Tranças, impacto e mercado: os bastidores da nova categoria da Bluma

Nos últimos anos, o conceito de conveniência deixou de ser um mero diferencial competitivo no varejo de serviços para se tornar uma premissa básica de sobrevivência de marca.

O consumidor atual não busca apenas um produto ou serviço de excelência, ele busca tempo, integração à sua rotina e, acima de tudo, experiências que respeitem sua identidade individual.

Quando olhamos para a evolução do mercado de beleza e bem-estar no Brasil, esse movimento ganha camadas ainda mais profundas. Atenta a essa transformação estrutural, a Bluma, plataforma de bem-estar, deu um passo estratégico ao expandir seu portfólio de serviços para a categoria de cabelos, passando a oferecer cortes e serviços de tranças no conforto de casa.

O projeto, lançado inicialmente em formato piloto em bairros estratégicos de São Paulo, é um excelente case sobre como grandes corporações podem construir soluções escaláveis sem perder a essência da personalização e do impacto social.

Além da conveniência: a arquitetura de uma marca forte

A expansão da Bluma ilustra com precisão três pilares fundamentais para a construção de marcas fortes na nova economia:

Adaptação à jornada do consumidor: eliminar atritos de deslocamento e filas transformando o serviço em uma experiência fluida dentro de casa.

Pluralidade como estratégia de negócio: desenvolver um portfólio que contemple de forma genuína e técnica a pluralidade dos cabelos brasileiros.

Inclusão e valorização da cadeia produtiva: formação, letramento racial e geração direta de renda para profissionais especializados da periferia.

Ao integrar serviços que vão do corte feminino, infantil e de franja, a estruturas de tranças como Nagô, Fulani, Crochet Braids e tranças desenhadas, a plataforma demonstra um entendimento de mercado: não existe centralidade no cliente se você não enxergar a diversidade real desse cliente.

Por dentro da construção

Tive o privilégio de fazer parte dessa construção desde os bastidores, atuando como consultora estratégica. Pra mim, desenhar a entrada da Bluma no universo das tranças e da diversidade capilar exigia algo muito maior do que uma simples adição de catálogo, exigia responsabilidade cultural, econômica e social.

As tranças não são apenas uma tendência estritamente estética, elas carregam história, ancestralidade, identidade e técnica apurada. Por isso, a Bluma está junto com o Instituto Salve Quebrada, uma organização referência na formação e no fortalecimento de profissionais da beleza das periferias. O objetivo central dessa união é garantir a inclusão produtiva de trancistas qualificadas, conectando-as diretamente a novos mercados consumidores e gerando renda sustentável.

O futuro dos negócios de impacto no varejo de serviços

A iniciativa da Bluma reforça uma tendência irreversível: as marcas do futuro serão avaliadas não apenas pela eficiência técnica ou pela conveniência logística, mas pela capacidade de gerar ecossistemas ganha-ganha. Ao conectar profissionais autônomas qualificadas, inovação tecnológica, escuta ativa do consumidor e responsabilidade social, a plataforma consolida sua força de marca e estabelece um novo parâmetro para o setor de cuidado, beleza e bem-estar no Brasil.

O ecossistema de conveniência e autocuidado está em franca expansão. Agendar um serviço pelo aplicativo e recebê-lo em casa é o formato, contudo, o verdadeiro valor de marca está na intenção, no respeito cultural e no impacto socioeconômico gerado em cada atendimento.