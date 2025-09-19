Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

As 10 varejistas com o maior número de empregados no Brasil

O número de colaboradores está diretamente relacionado ao tamanho das lojas e à demanda de pessoal em cada ponto de venda, com variações significativas entre os segmentos do varejo

Entre as empresas líderes em número de colaboradores estão supermercados, hipermercados, atacarejos e conveniência (Germano Lüders/Exame)

Entre as empresas líderes em número de colaboradores estão supermercados, hipermercados, atacarejos e conveniência (Germano Lüders/Exame)

Karla Mamona
Karla Mamona

Editora da Homepage

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12h09.

Última atualização em 19 de setembro de 2025 às 12h18.

Tudo sobreVarejo
Saiba mais

Um levantamento realizado pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT) apontou as empresas do varejo com maior número de empregados. No topo da lista está o Carrefour, com 130.000 funcionários, seguido pelo Assaí (87.201) e McDonald's (70.000).

Apesar das empresas de maior porte tenderem a empregar mais pessoas, esta relação não é necessariamente de causa e consequência. Segundo o IRTT, antes de expandirem suas equipes, os principais varejistas brasileiros têm priorizado uma agenda de produtividade, melhorias nos processos e o aperfeiçoamento das ferramentas de gestão.

O número de colaboradores está diretamente relacionado ao tamanho das lojas e à demanda de pessoal em cada ponto de venda, com variações significativas entre os segmentos do varejo. Entre as empresas líderes em número de colaboradores estão supermercados, hipermercados, atacarejos e conveniência.

Além disso, setores como foodservice e drogarias/perfumarias também têm grande presença entre as empresas com mais colaboradores. Estes negócios, caracterizados por uma ampla capilaridade, operam frequentemente com centenas de lojas e, portanto, demandam milhares de colaboradores.

Desafio das varejistas

Para o Instituto Retail Think Tank, o maior desafio para estas empresas é manter a cultura corporativa intacta quando tem centenas ou até milhares de pontos de venda espalhados por todo o país.

"Manter a integridade cultural e garantir a continuidade do crescimento organizacional exige uma gestão eficaz de conhecimento e treinamento, alinhando as equipes aos valores centrais do negócio. O sucesso neste aspecto cria as bases para um crescimento sustentável, o que é um fator crucial para a longevidade das empresas no mercado."

PosiçãoMaiores em número de colaboradoresSegmentoFuncionários 2024
1Grupo Carrefour BrasilSuper, Hiper, Atacarejo e Conveniência130.000
2AssaíSuper, Hiper, Atacarejo e Conveniência87.201
3Arcos Dorados (McDonald's)Foodservice70.000
4RD SaúdeDrogarias e Perfumarias64.758
5Grupo Pão de Açúcar GPASuper, Hiper, Atacarejo e Conveniência39.320
6Supermercados BHSuper, Hiper, Atacarejo e Conveniência39.217
7Magazine LuizaLojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral37.000
8AmericanasLojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral34.485
9Grupo Casas BahiaEletromóveis31.739
10RiachueloModa, Calçados e Artigos Esportivos30.000
  • caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024

    1/11 caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024 (Atacadão puxa o resultado do Grupo Carrefour)

  • Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade

    2/11 Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade (Assaí: atacarejo aparece na segunda posição)

  • Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro

    3/11 Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro (Magazine Luiza: empresa aparece como a terceira maior varejista do país)

  • Santander vê proposta de venda de medicamentos no supermercado menos disruptiva do que se esperava

    4/11 Santander vê proposta de venda de medicamentos no supermercado menos disruptiva do que se esperava (RaiaDrogasil: rede de farmácias é a quarta maior varejista do país)

  • Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro

    5/11 Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro (Grupo Boticário aparece em 5º lugar)

  • Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial

    6/11 Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial (Casas Bahia)

  • Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca

    7/11 Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca (Grupo Mateus: rede de supermercado aparece na 7ª posição)

  • Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede

    8/11 Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede "no Nordeste e no Brasil" (Amazon: empresa americana aparece em oitavo lugar)

  • Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023

    9/11 Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023 (Americanas: companhia aparece em 9º lugar)

  • 10/11 (size_960_16_9_supermercados_bh.jpg)

  • Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa

    11/11 Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa (Pedro Oliveira, fundador do BH: rede de supermercado aparece na 10ª colocação)

Acompanhe tudo sobre:VarejoEmpregosMercado de trabalhoAtacado
Próximo

Mais de Negócios

Quais são as 10 empresas do varejo brasileiro que mais cresceram em 2024? Veja quanto elas faturam

Geyze Diniz entra para o conselho de Fundo de Impacto

Starbucks esclarece regra após barista se recusar a escrever nome de Charlie Kirk em copo

MEI já pode pagar o DAS com cartão de crédito; veja como

Mais na Exame

Negócios

Quais são as 10 empresas do varejo brasileiro que mais cresceram em 2024? Veja quanto elas faturam

Future of Money

Verificação de identidade pode tirar criptomoedas "das sombras" e desconectá-las de fraudes, diz CEO

Brasil

Reforma tributária: Senado deve votar última fase do projeto regulatório na próxima semana

ESG

'Transição energética é o desafio civilizatório do século', diz especialista na Brazil Climate Week