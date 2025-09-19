As 10 varejistas com o maior número de empregados no Brasil

Entre as empresas líderes em número de colaboradores estão supermercados, hipermercados, atacarejos e conveniência (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12h09.
Última atualização em 19 de setembro de 2025 às 12h18.
Um levantamento realizado pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT) apontou as empresas do varejo com maior número de empregados. No topo da lista está o Carrefour, com 130.000 funcionários, seguido pelo Assaí (87.201) e McDonald's (70.000).
Apesar das empresas de maior porte tenderem a empregar mais pessoas, esta relação não é necessariamente de causa e consequência. Segundo o IRTT, antes de expandirem suas equipes, os principais varejistas brasileiros têm priorizado uma agenda de produtividade, melhorias nos processos e o aperfeiçoamento das ferramentas de gestão.
O número de colaboradores está diretamente relacionado ao tamanho das lojas e à demanda de pessoal em cada ponto de venda, com variações significativas entre os segmentos do varejo. Entre as empresas líderes em número de colaboradores estão supermercados, hipermercados, atacarejos e conveniência.
Além disso, setores como foodservice e drogarias/perfumarias também têm grande presença entre as empresas com mais colaboradores. Estes negócios, caracterizados por uma ampla capilaridade, operam frequentemente com centenas de lojas e, portanto, demandam milhares de colaboradores.
Para o Instituto Retail Think Tank, o maior desafio para estas empresas é manter a cultura corporativa intacta quando tem centenas ou até milhares de pontos de venda espalhados por todo o país.
"Manter a integridade cultural e garantir a continuidade do crescimento organizacional exige uma gestão eficaz de conhecimento e treinamento, alinhando as equipes aos valores centrais do negócio. O sucesso neste aspecto cria as bases para um crescimento sustentável, o que é um fator crucial para a longevidade das empresas no mercado."
|Posição
|Maiores em número de colaboradores
|Segmento
|Funcionários 2024
|1
|Grupo Carrefour Brasil
|Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência
|130.000
|2
|Assaí
|Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência
|87.201
|3
|Arcos Dorados (McDonald's)
|Foodservice
|70.000
|4
|RD Saúde
|Drogarias e Perfumarias
|64.758
|5
|Grupo Pão de Açúcar GPA
|Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência
|39.320
|6
|Supermercados BH
|Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência
|39.217
|7
|Magazine Luiza
|Lojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral
|37.000
|8
|Americanas
|Lojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral
|34.485
|9
|Grupo Casas Bahia
|Eletromóveis
|31.739
|10
|Riachuelo
|Moda, Calçados e Artigos Esportivos
|30.000