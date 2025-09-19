As 10 varejistas com o maior número de empregados no Brasil

Um levantamento realizado pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT) apontou as empresas do varejo com maior número de empregados. No topo da lista está o Carrefour, com 130.000 funcionários, seguido pelo Assaí (87.201) e McDonald's (70.000).

Apesar das empresas de maior porte tenderem a empregar mais pessoas, esta relação não é necessariamente de causa e consequência. Segundo o IRTT, antes de expandirem suas equipes, os principais varejistas brasileiros têm priorizado uma agenda de produtividade, melhorias nos processos e o aperfeiçoamento das ferramentas de gestão.

O número de colaboradores está diretamente relacionado ao tamanho das lojas e à demanda de pessoal em cada ponto de venda, com variações significativas entre os segmentos do varejo. Entre as empresas líderes em número de colaboradores estão supermercados, hipermercados, atacarejos e conveniência.

Além disso, setores como foodservice e drogarias/perfumarias também têm grande presença entre as empresas com mais colaboradores. Estes negócios, caracterizados por uma ampla capilaridade, operam frequentemente com centenas de lojas e, portanto, demandam milhares de colaboradores.

Desafio das varejistas

Para o Instituto Retail Think Tank, o maior desafio para estas empresas é manter a cultura corporativa intacta quando tem centenas ou até milhares de pontos de venda espalhados por todo o país.

"Manter a integridade cultural e garantir a continuidade do crescimento organizacional exige uma gestão eficaz de conhecimento e treinamento, alinhando as equipes aos valores centrais do negócio. O sucesso neste aspecto cria as bases para um crescimento sustentável, o que é um fator crucial para a longevidade das empresas no mercado."

Posição Maiores em número de colaboradores Segmento Funcionários 2024 1 Grupo Carrefour Brasil Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência 130.000 2 Assaí Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência 87.201 3 Arcos Dorados (McDonald's) Foodservice 70.000 4 RD Saúde Drogarias e Perfumarias 64.758 5 Grupo Pão de Açúcar GPA Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência 39.320 6 Supermercados BH Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência 39.217 7 Magazine Luiza Lojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral 37.000 8 Americanas Lojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral 34.485 9 Grupo Casas Bahia Eletromóveis 31.739 10 Riachuelo Moda, Calçados e Artigos Esportivos 30.000