Varíola de macaco: conheça os sintomas e quais são os países com casos

A Dinamarca é o mais recente país a ter um caso confirmado de varíola de macaco. Com o registro, chegam a 16 o número de países que detectaram ao menos uma pessoa infectada desde o início do mês. Portugal também registrou mais 14 casos da doença, chegando a um total de 37.

O que é varíola de macaco?

A varíola dos macacos, ou ortopoxvirosis simia, como o vírus é chamado, é uma doença rara cujo patógeno é transmitido principalmente do animal para o homem, de forma esporádica e apenas em regiões do continente africano. Embora antes do surto fosse considerada ainda mais difícil de ocorrer, a OMS explica que a transmissão entre humanos também sempre foi possível e se dá pelo contato com lesões, fluidos corporais, compartilhamento de materiais contaminados e vias respiratórias.

Quais são os sintomas da varíola de macaco?

Seus sintomas são semelhantes, em menor escala, aos observados no passado em pacientes de varíola. Febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções na pele (lesões) que começam no rosto e se espalham para o resto do corpo, principalmente as mãos e os pés. Geralmente, a doença é leve, e os sintomas desaparecem sozinhos dentro de duas a três semanas, embora casos graves já tenham sido relatados.

Existe vacina para a varíola de macaco?

Não existem tratamentos específicos ou vacinas contra a varíola dos macacos, mas a OMS ressalta que a vacina para a varíola tradicional, que foi erradicada com a campanha de imunização em 1980, é até 85% eficaz para prevenir casos da versão que se espalha hoje.

Quantos casos da varíola de macaco foram confirmados?

A Organização Mundial da Saúde informou que 92 casos e 28 suspeitos já foram identificados em países onde o vírus não é endêmico — e alertou que mais infecções provavelmente serão confirmadas em breve. Porém, de acordo com os anúncios dos países, apenas na Europa esse número já ultrapassa 100 diagnósticos, com os lugares mais afetados sendo Espanha, Portugal e Reino Unido.

A agência de Segurança Sanitária britânica (UKHSA) informou que na região, onde o primeiro caso foi encontrado, no dia sete de maio, a transmissão está acontecendo de forma comunitária – quando o contágio é entre pessoas no mesmo território sem histórico de viagem ou origem definida.

Quais países já tem casos da varíola de macaco?

Reino Unido

França

Bélgica

Holanda

Alemanha (onde um dos infectados é brasileiro)

Itália

Suécia

Espanha

Portugal

Austrália

Estados Unidos

Canadá

Israel

Suíça

Áustria

Dinamarca

Além destes países, o Instituto de Saúde Pública norueguês também anunciou monitorar possíveis casos da varíola dos macacos depois de descobrir que uma pessoa diagnosticada com a doença em outro país havia visitado a Noruega há duas semanas.