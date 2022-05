Varíola de macacos: OMS diz que não há evidência de mutação do vírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não tem evidências de que o vírus da varíola de macacos tenha sofrido mutação, disse um executivo sênior da agência da ONU nesta segunda-feira, observando que a doença infecciosa endêmica na África Ocidental e Central tende a não mudar.

Rosamund Lewis, chefe do secretariado de varíola que faz parte do Programa de Emergências da OMS, disse em um briefing que as mutações são normalmente mais baixas com esse vírus, embora o sequenciamento do genoma dos casos ajude a entender o atual surto.

Até o momento, 16 países onde a varíola de macacos não é endêmica relataram casos confirmados da doença viral, com aproximadamente 100 infecções, principalmente na Europa. No entanto, a agência de saúde da União Europeia afirmou que o risco da varíola de macacos se espalhar amplamente na população geral é "muito baixo".

Na Argentina, há um caso suspeito em Buenos Aires, que está sendo investigado, num paciente viajou recentemente para a Espanha.

Confira quais países já confirmaram pelo menos um caso da varíola de macacos: