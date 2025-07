O CEO que não toma café da manhã, evita ternos e trabalha até 20h por dia

A Rocket Lab, empresa de foguetes fundada por Peter Beck, ganhou destaque em 2024 como uma concorrente de peso para a SpaceX, de Elon Musk, mesmo sendo uma operação menor.

O empresário viu sua fortuna ultrapassar a marca de US$ 1,3 bilhão no mesmo ano, de acordo com informações da revista Forbes. Este valor reflete a valorização expressiva das ações da empresa, que subiram mais de 340% em 2024, segundo o Bloomberg.

Localizada em Long Beach, Califórnia, a Rocket Lab é especializada no desenvolvimento e lançamento de foguetes, satélites e outros dispositivos espaciais para diversos clientes, tanto governamentais quanto privados. A participação de Beck na companhia, que corresponde a 10%, está avaliada em aproximadamente US$ 970 milhões. Além disso, estima-se que ele tenha acumulado cerca de US$ 65 milhões provenientes da venda de ações da empresa ao longo dos anos.

A Rocket Lab alcançou uma receita de US$ 436,2 milhões em 2024, representando um crescimento de 78% em comparação com o ano anterior. Esse resultado reflete o robusto desempenho anual da empresa e está alinhado com a forte expansão observada ao longo do ano, impulsionada principalmente pelo aumento na frequência de lançamentos de foguetes e pela crescente demanda por seus sistemas espaciais.

No quarto trimestre de 2024, a companhia registrou um faturamento recorde de US$ 132,4 milhões, indicando uma aceleração significativa dos negócios nos últimos meses do ano. A Rocket Lab também aumentou seu backlog para US$ 1,07 bilhão, o que reflete a quantidade de contratos já firmados para os próximos anos.

Esses números destacam a Rocket Lab como um dos principais players em crescimento no setor aeroespacial comercial, consolidando seu posicionamento tanto no segmento de lançamentos de foguetes quanto no fornecimento de sistemas espaciais avançados.

O engenheiro sem diploma

Peter Beck, engenheiro aeroespacial de 47 anos, iniciou sua carreira em 1993 na Fisher & Paykel, uma fabricante de eletrodomésticos. Sem formação universitária, Beck escalou posições em engenharia e design de produtos durante 10 anos na empresa. Sua paixão pela construção de foguetes começou como um hobby, realizado em seu tempo livre. Em 2003, passou a trabalhar com pesquisas no governo da Nova Zelândia, até fundar a Rocket Lab em 2006.

A companhia foi à bolsa em agosto de 2021, após se fundir com uma empresa de aquisição com fins específicos (SPAC), e foi avaliada em US$ 4,1 bilhões, um aumento de 200% em relação à sua avaliação em 2018, durante sua última rodada de captação de recursos privados.

A grande visibilidade da Rocket Lab veio em 2009, com o lançamento do primeiro foguete comercial a alcançar o espaço a partir do Hemisfério Sul. Esse feito histórico ocorreu na costa da Nova Zelândia. A transição para os Estados Unidos aconteceu em 2013, e, no ano seguinte, a Rocket Lab começou a desenvolver o veículo de lançamento Electron, que desde 2017, ano de sua estreia, já colocou 197 pequenas espaçonaves em órbita, por meio de 49 missões.

O CEO, que ainda mantém a maior parte de suas ações da Rocket Lab, já realizou algumas vendas significativas, incluindo US$ 10 milhões em 2019, como parte de uma transação privada, e US$ 20 milhões em 2021, durante a fusão com a SPAC. Em 2023, ele vendeu mais 1% de sua participação por quase US$ 20 milhões.

Como é a rotina de Peter Beck?

A rotina de Peter Beck, fundador e CEO da Rocket Lab, é marcada por um rigoroso foco na execução e na disciplina. Sua abordagem pragmática, com aversão à burocracia e ao desperdício de tempo, reflete a intensidade necessária para comandar uma empresa no competitivo setor aeroespacial.

Beck começa o dia entre 4h30 e 5h, sem recorrer ao café da manhã. Embora aprecie o aroma da bebida, ele a evita devido ao mal-estar que lhe causa. Ao acordar, já se dedica à checagem de e-mails, priorizando aqueles relacionados aos fusos horários americanos, para não perder informações críticas.

Seu dia é estruturado de forma prática e eficiente: por volta das 6h, já está no banho, e às 7h, inicia sua jornada de 45 minutos até o escritório, usando esse tempo para fazer ligações profissionais. Seu estilo de vestimenta é informal, optando por camisetas ou agasalhos, raramente utilizando terno.

O ambiente de trabalho de Beck é minimalista. Seu escritório não possui fotos ou itens pessoais, com exceção de pedaços de foguetes antigos, que servem como símbolos tanto de conquistas quanto dos riscos inerentes ao setor aeroespacial.

Beck prioriza a resolução de problemas técnicos e evita reuniões longas. Participa apenas das discussões essenciais e prefere tratar de questões diretamente com seus colegas, de forma rápida e objetiva. Sua organização é baseada em post-its na tela do computador, onde classifica problemas urgentes à esquerda e os menos prioritários à direita.

No almoço, Beck segue uma tradição: sempre há uma sobremesa, geralmente bolo, servida ao final da refeição no café da empresa. Ele costuma se sentar com grupos variados de funcionários, aproveitando para se conectar com diferentes áreas da companhia.

Após o expediente, Beck se dedica ao tempo com a família. Considera a refeição com a esposa e filhos adolescentes, geralmente por volta das 17h, como um momento essencial para sua qualidade de vida. Esse jantar é considerado o ponto alto do seu dia.

À noite, após o jantar, Beck retoma o trabalho em casa, aproveitando esse período para tomar decisões estratégicas e refletir mais profundamente, frequentemente acompanhado de uma taça de vinho. Seu sono é disciplinado, buscando descanso assim que percebe que sua produtividade começa a cair, geralmente entre 22h e 23h.

A rotina de trabalho do CEO da Rocket Lab, em alguns momentos, se torna extremamente intensa e pode se estender por até 20 horas em um único dia. Esse nível de dedicação se intensifica em períodos críticos, como durante os dias de lançamento de foguetes ou quando surgem decisões técnicas urgentes que exigem sua atenção imediata.

Beck também encontra formas de desestressar por meio de atividades que exigem total atenção, como pilotar helicópteros ou dirigir carros de corrida. Essas práticas exigem que ele se desconecte completamente do trabalho, e ele dedica pelo menos uma hora por semana a elas.

A rotina de Peter Beck segue o modelo do “founder mode”, com foco na eliminação de distrações e na otimização do tempo. Essa abordagem, que prioriza produtividade e clareza mental, é essencial para liderar uma empresa em um setor altamente competitivo.