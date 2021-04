Pesquisadores querem reinfectar jovens com covid para estudo

Uma nova pesquisa, que começa ainda em abril, gerenciada pela Universidade de Oxoford, deve infectar novamente jovens de 18 a 30 anos com covid-19. A intenção é nobre: monitorar a resposta de seus organismos ao vírus para o qual já produziram anticorpos. O estudo será conduzido com voluntários, que ficarão 17 dias em quarentena no hospital passando por diversos exames.

Segundo apurou a BBC, 64 pessoas participarão do levantamento. Elas serão expostas novamente à cepa original, encontrada em Wuhan, na China. Todos ficarão em quarentena em um hospital controlado.

A primeira fase do estudo deve revelar qual é a carga viral mínima capaz de gerar alguns sintomas após o primeiro contágio. Os voluntários receberão tratamento com anticorpos para ajudar a lutar contra a infecção.