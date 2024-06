Painel da FDA rejeita MDMA para tratar estresse pós-traumático

Um painel da FDA, agência que regula medicamentos e alimentos nos EUA, rejeitou nesta terça-feira (4) o uso de terapia assistida por MDMA para transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). O MDMA, ou metilenodioximetanfetamina, é o princípio ativo do ecstasy. Nos últimos anos, estudos sobre o potencial dessa droga no tratamento de doenças mentais, em especial o TEPT, vêm sendo analisado. Quatrocentas pessoas participaram do estudo.

O painel consultivo votou 9-2 sobre se a terapia assistida por MDMA foi eficaz e votou 10-1 sobre se os benefícios do tratamento proposto superavam os seus riscos. Embora não seja obrigatório, a FDA, na maioria das vezes, segue as recomendações de suas comissões consultivas. A decisão final da agência é esperada para agosto.