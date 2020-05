OMS suspende testes de cloroquina contra coronavírus. E o Brasil?

A Organização Mundial da Saúde anunciou que irá suspender os testes com a cloroquina para o tratamento de pessoas com a doença covid-19, causada pelo novo coronavírus.

O anúnciou foi feito por Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Ghebreyesus disse que pausa irá durar até que se saiba que o medicamento é seguro para pacientes.

Um estudo publicado na semana passada no jornal científico The Lancet, um dos mais respeitados do mundo, indicou que a cloroquina não tinha efeitos positivos no tratamento da covid-19 e poderia estar ligada a mais mortes do que em tratamentos tradicionais de síndromes respiratórias agudas graves.

Mesmo antes da publicação do estudo, que envolveu 96 mil pacientes, a OMS já ressaltava que não haviam evidências científicas conclusivas a respeito da eficácia do medicamento contra a covid-19. A cloroquina e a variante hidroxicloroquina podem causar problemas cardíacos, como a arritmia.

A discordância em relação à cloroquina foi um dos fatores que motivaram a saída do ministro da saúde Nelson Teich do governo Bolsonaro. Após Teich deixar o cargo, o ministério ampliou testes do medicamento.

No Brasil, os testes da cloroquina são liderados pela Fiocruz e, incialmente, eram feitos em 18 hospitais em 12 estados brasileiros. O estudo era uma colaboração de âmbito internacional para identificar a eficácia da cloroquina contra a covid-19.