O cometa Neowise, que tem passado pela América do Norte nas últimas semanas, poderá ser visto nos céus brasileiros entre esta terça-feira, 21, e a próxima semana, no dia 30 de julho. As previsões apontam que ele estará visível primeiro nos estados do Norte e do Nordeste, e depois no Sudeste e no Sul do Brasil. A expectativa é que ele ficará visível em 24 de julho em São Paulo e no dia 26 o país inteiro conseguirá vê-lo.

Segundo recomendações da Nasa, para conseguir vê-lo é preciso achar um local longe das luzes da cidade e observar o céu após o pôr do sol. A agência espacial americana também afirma que a utilização de binóculos e telescópios pequenos pode ser útil no momento da observação. No entanto, não é certeza de que ele já estará totalmente visível no dia de hoje, visto que a iluminação de um cometa pode variar muito de um dia para o outro.

O Neowise foi descoberto em 27 de março deste ano. Na época, não era possível afirmar que ele seria visível a olho nu na Terra, mas com o passar do tempo ele foi se aproximando cada vez mais do nosso planeta. Ele estará mais próximo daqui no dia 23 de julho, há aproximadamente 103 milhões de quilômetros de distância.

Se você não conseguir vê-lo desta vez, não haverá uma segunda chance. Segundo o cálculo dos astrônomos, o cometa só passará próximo da Terra daqui a 6.800 anos.