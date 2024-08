NAD+: o suplemento que conquista celebridades e desperta dúvidas

O suplemento NAD+, que promete reverter os sinais do envelhecimento e manter a vitalidade, está rapidamente se tornando o mais "novo queridinho" entre as celebridades e influenciadores de bem-estar. Nomes como Hailey Bieber e a família Kardashian têm promovido o uso de NAD+ como parte de suas rotinas de longevidade e saúde. No entanto, enquanto a popularidade do suplemento cresce, especialistas ainda discutem sua real eficácia e segurança para o uso a longo prazo. As informações são da Business Insider.

O NAD+ é uma coenzima essencial para o funcionamento celular, desempenhando um papel crucial na conversão de nutrientes em energia e na manutenção da integridade do DNA. Com o envelhecimento, a produção natural de NAD+ diminui, o que levou ao surgimento de suplementos que prometem restaurar seus níveis no corpo. A ideia é que, ao aumentar os níveis de NAD+, seja possível combater os efeitos do envelhecimento, como fadiga, perda de clareza mental e aumento da inflamação.

No entanto, a ciência ainda está longe de um consenso sobre a eficácia desses suplementos. Tomar NAD+ diretamente pode não ser a melhor estratégia, já que a molécula é grande demais para ser absorvida pelas células de forma eficaz. Em vez disso, muitos especialistas recomendam o uso de precursores do NAD+, como nicotinamida ribosídeo (NR) e nicotinamida mononucleotídeo (NMN), que o corpo pode converter em NAD+. Esses precursores são considerados uma maneira mais eficaz de aumentar os níveis de NAD+ no corpo, mas mesmo assim, os efeitos podem variar de pessoa para pessoa.

O mercado de suplementos de NAD+ está crescendo rapidamente, com produtos que variam de cápsulas a infusões intravenosas, muitas vezes com preços elevados. Apesar disso, a pesquisa sobre os benefícios do NAD+ ainda está em seus estágios iniciais. Embora haja evidências de que o aumento dos níveis de NAD+ possa ajudar em condições relacionadas ao envelhecimento, como doenças neurodegenerativas e cardiovasculares, ainda não está claro se esses suplementos trazem benefícios significativos para pessoas saudáveis.

Uso indiscriminado

Além disso, o uso indiscriminado de suplementos de NAD+ sem orientação médica pode acarretar riscos desconhecidos. A Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos tem restringido a venda de certos suplementos de NAD+ enquanto estudos adicionais são conduzidos, o que levanta preocupações sobre a segurança e a transparência na comercialização desses produtos. A pressão do mercado e a demanda crescente por soluções rápidas para o envelhecimento têm alimentado uma indústria bilionária, mas ainda há muito a ser aprendido sobre os efeitos a longo prazo do uso desses suplementos.

Para aqueles que buscam aumentar seus níveis de NAD+ de forma natural, especialistas sugerem uma abordagem baseada em estilo de vida, como uma dieta equilibrada e exercícios físicos regulares. Alimentos ricos em niacina, como carne, peixe, nozes e vegetais verdes, podem ajudar a manter os níveis de NAD+ elevados sem a necessidade de suplementos. Além disso, práticas como evitar o estresse excessivo, dormir bem e manter-se fisicamente ativo são recomendadas para promover um envelhecimento saudável.