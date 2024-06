Gel pode virar tratamento contraceptivo para homens

Um estudo recente pode mudar a forma como podemos lidar com métodos masculinos para o controle de natalidade. Segundo reportagem do Washington Post, uma combinação de gel hormonal mostrou-se promissora ao suprimir a produção de espermatozoides em um período de tempo mais curto do que os produtos experimentais testados em outros ensaios clínicos. As conclusões preliminares foram apresentadas nesta semana na reunião anual da Sociedade de Endocrinologia, em Boston.

O estudo incluiu 222 homens que completaram pelo menos três semanas de tratamento diário com o gel feito a partir do acetato de Segesterona e testosterona. O composto foi desenvolvido pelo Population Council, uma organização sem fins lucrativos que tem como foco a saúde reprodutiva, em colaboração com os institutos nacionais de Saúde.

De acordo com o Post, no ensaio, os pesquisadores realizaram testes de contagem de espermatozoides a cada quatro semanas. O objetivo deles era uma contagem de espermatozoides de 1 milhão ou menos por mililitro para uma contracepção eficaz. Uma contagem tida como normal de espermatozoides fica entre 15 milhões e 200 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen. Na semana 15, 86 por cento dos participantes atingiram o patamar mais baixo, com a produção de esperma normalmente suprimida na oitava semana de tratamento.

Atualmente, as únicas formas eficazes de controle da natalidade no mercado para os homens são as vasectomias, que não são facilmente reversíveis, e os preservativos, que têm baixa taxa de aceitação.

Os testes hormonais de controle de natalidade para homens estão em andamento desde a década de 1970, com abordagens destinadas a suprimir a produção de espermatozoides para prevenir a gravidez. Um método testado envolvia o uso de altas doses de uma pílula de testosterona para inibir a liberação cerebral de hormônios que estimulam os testículos, reduzindo assim a contagem de espermatozoides. Mas essa abordagem tem efeitos secundários significativos, incluindo hepatite tóxica, alterações de humor, acne, aumento de peso e aumento do risco de problemas cardiovasculares.

Outra opção envolvia uma combinação de testosterona com progestágenos - usados ​​na contracepção feminina -, para diminuir a dose de cada hormônio e minimizar os efeitos colaterais. Embora esta abordagem tenha mostrado algum sucesso, os desafios incluíam a variabilidade na eficácia e efeitos secundários, como diminuição da libido e alterações de humor.

O teste desse novo gel deverá ser concluído até o final deste ano. Para o medicamento continuar apresentando resultados positivos, é necessário mais financiamento. No momento, não há parceiros comerciais para a pesquisa.