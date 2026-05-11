Chico Pinheiro com câncer de intestino: veja os sintomas que sinalizam o estágio inicial da doença

Chico Pinheiro, de 72 anos, revelou que recebeu diagnóstico de câncer no intestino durante entrevista concedida ao cantor e compositor Zeca Baleiro, de 60 anos. A conversa integra o programa "Chico Pinheiro Entrevista", que será exibido nesta segunda-feira, às 19h.

O ex-apresentador do "Bom Dia Brasil" contou que passou mais de um mês internado após descobrir a doença e iniciar o tratamento cirúrgico.

"Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias, depois eu ia para casa... Por robótica", afirmou.

Segundo Chico Pinheiro, o quadro apresentou complicações após o primeiro procedimento, o que exigiu uma nova cirurgia e prolongou o período de recuperação na UTI.

"Realmente teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias na UTI", declarou.

O que é câncer de intestino?

O câncer de intestino, também chamado de câncer colorretal ou câncer de cólon, aparece entre os tipos mais frequentes da doença em homens e mulheres. A identificação precoce aumenta as chances de tratamento e cura, principalmente nos estágios iniciais.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o NHS, cerca de 44,1 mil novos casos da doença são registrados por ano no país, enquanto aproximadamente 17,4 mil mortes estão relacionadas ao câncer colorretal. A maior parte dos diagnósticos ocorre em pessoas acima dos 50 anos.

Confira seis sintomas que podem indicar câncer de intestino: