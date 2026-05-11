Ciência

Chico Pinheiro com câncer de intestino: veja os sintomas que sinalizam o estágio inicial da doença

Ex-apresentador da TV Globo afirmou que passou mais de um mês internado após descobrir a doença e iniciar o tratamento cirúrgico

Chico Pinheiro: ex-apresentador revelou câncer de intestino (TV Globo/Reprodução)

Chico Pinheiro: ex-apresentador revelou câncer de intestino (TV Globo/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14h02.

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Chico Pinheiro, de 72 anos, revelou que recebeu diagnóstico de câncer no intestino durante entrevista concedida ao cantor e compositor Zeca Baleiro, de 60 anos. A conversa integra o programa "Chico Pinheiro Entrevista", que será exibido nesta segunda-feira, às 19h.

O ex-apresentador do "Bom Dia Brasil" contou que passou mais de um mês internado após descobrir a doença e iniciar o tratamento cirúrgico.

"Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias, depois eu ia para casa... Por robótica", afirmou.

Segundo Chico Pinheiro, o quadro apresentou complicações após o primeiro procedimento, o que exigiu uma nova cirurgia e prolongou o período de recuperação na UTI.

"Realmente teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias na UTI", declarou.

O que é câncer de intestino?

O câncer de intestino, também chamado de câncer colorretal ou câncer de cólon, aparece entre os tipos mais frequentes da doença em homens e mulheres. A identificação precoce aumenta as chances de tratamento e cura, principalmente nos estágios iniciais.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o NHS, cerca de 44,1 mil novos casos da doença são registrados por ano no país, enquanto aproximadamente 17,4 mil mortes estão relacionadas ao câncer colorretal. A maior parte dos diagnósticos ocorre em pessoas acima dos 50 anos.

Confira seis sintomas que podem indicar câncer de intestino:

  • Mudanças no funcionamento intestinal: episódios frequentes de diarreia, prisão de ventre ou alterações persistentes na aparência e consistência das fezes podem ser sinais de alerta.
  • Presença de sangue nas fezes: sangramentos retais ou manchas de sangue ao evacuar exigem atenção médica e investigação clínica.
  • Sensação de evacuação incompleta: a impressão constante de que o intestino não foi totalmente esvaziado pode estar associada à presença de tumores na região intestinal.
  • Dores na região abdominal: cólicas, desconfortos abdominais e excesso de gases recorrentes aparecem entre os sintomas mais relatados.
  • Emagrecimento sem causa aparente: perda de peso inesperada, principalmente acompanhada de outros sintomas, pode indicar alterações no organismo.
  • Cansaço frequente e fraqueza: quadros de fadiga podem estar relacionados à anemia provocada por pequenos sangramentos internos não perceptíveis a olho nu.
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