Chico Pinheiro, ex-âncora do 'Bom Dia Brasil', revela diagnóstico de câncer no intestino

Chico Pinheiro, de 72 anos, revelou ter enfrentado um câncer no intestino de forma reservada. Durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro, de 60 anos, o jornalista comentou pela primeira vez sobre o diagnóstico e o período de internação.

"Agora eu vou contar uma coisa aqui que eu não estava disposto a falar, mas é inevitável, porque eu vou puxar uma música sua. Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino", declarou.

O ex-apresentador explicou que o quadro havia sido identificado no início e que o procedimento cirúrgico previsto seria considerado simples.

"A princípio [a cirurgia] era relativamente fácil, porque estava bem no começo. Era uma cirurgia que era para ser feita em um dia e, três dias depois, eu ia para casa... por robótica. Só que teve uma complicação posterior", afirmou.

Segundo Chico Pinheiro, o período de recuperação incluiu dias na UTI. Durante a conversa, ele relatou que escutava músicas de Zeca Baleiro enquanto estava internado.

"E eu passei uns belos dias na UTI. E a coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Eu ouvia você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava", disse o jornalista, enquanto o cantor demonstrava emoção.

Na sequência, Chico explicou que as lágrimas não estavam relacionadas ao medo da doença, mas às reflexões provocadas pelo período de internação.

"Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê, né? E pessoas sofrendo com a doença. E eu dizia assim: 'calma aí, você vai passar.' Às vezes não vai, mas a gente fala: 'você vai passar'", comentou.

O jornalista também descreveu a experiência de se tornar paciente durante o tratamento.

"Você entra no hospital como doente. Agora, para virar paciente, você tem que exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar. Então, eu ouvia essa música e chorava muitas vezes", concluiu.

A canção citada por Chico Pinheiro é "À Flor da Pele". A entrevista completa será exibida nesta segunda-feira, às 19h, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta.

Saída de Chico Pinheiro da Globo

Chico Pinheiro deixou a TV Globo em 2022, após 32 anos na emissora. Durante a trajetória, apresentou o "Bom Dia Brasil" entre 2011 e 2022, além de comandar o "Bom Dia São Paulo" e o "SPTV". O jornalista também participou de edições do "Jornal da Globo" e do "Jornal Nacional".

O que é o câncer no intestino?

O câncer de intestino, chamado também de câncer colorretal, atinge principalmente o intestino grosso, conhecido como cólon, e o reto.

A doença costuma começar a partir de pólipos benignos formados na parede interna do intestino. Com o passar do tempo, essas alterações podem se transformar em tumores malignos, em um processo considerado lento e, em muitos casos, sem sintomas nas fases iniciais.

O intestino grosso é dividido em regiões como ceco, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. O tumor geralmente surge nas camadas internas do órgão, como mucosa e submucosa.

O câncer colorretal é o tipo mais frequente de adenocarcinoma do sistema digestivo e aparece entre os mais diagnosticados no Brasil tanto em homens quanto em mulheres.

Quando identificado precocemente, antes de atingir outros órgãos por meio de metástase, as chances de cura podem chegar a 90%.

Quais são os principais sintomas?

Os principais sintomas do câncer de intestino surgem geralmente em fases mais avançadas e incluem alterações no hábito intestinal, como diarreia ou constipação persistente.

Sintomas Iniciais

Sangue nas fezes (vermelho vivo ou escuro) e sensação de esvaziamento incompleto após evacuar são sinais comuns e alertas.

Dor abdominal, inchaço e fezes mais finas ou com muco também podem ocorrer devido ao tumor obstruindo o intestino.

Sintomas Avançados