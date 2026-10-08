Telescópio Webb encontra sinais de colisões entre mundos do tamanho de Marte

O Telescópio Espacial James Webb, da Nasa, encontrou indícios de colisões violentas entre corpos celestes do tamanho de Marte. Os impactos podem ser semelhantes ao evento que teria originado a Lua há bilhões de anos, segundo um estudo publicado na revista científica The Astrophysical Journal.

A descoberta ocorreu após pesquisadores analisarem 21 discos de detritos extremos ao redor de estrelas. Essas estruturas concentram grandes quantidades de poeira produzida por colisões entre objetos rochosos.

Segundo a Nasa, a composição desse material permite estimar o tamanho dos corpos envolvidos e a intensidade dos impactos.

Poeira revela colisões planetárias

Os pesquisadores identificaram dois tipos principais de discos, classificados conforme a quantidade de sílica, composto presente em minerais e rochas.

Dos 21 sistemas analisados, oito apresentaram concentrações elevadas de sílica. Segundo os cientistas, essa característica sugere colisões de alta energia entre corpos do tamanho de Marte.

Esses impactos seriam suficientemente intensos para vaporizar grandes quantidades de material rochoso. Os outros 13 discos apresentaram menor concentração de sílica, indicando colisões menos energéticas entre objetos do tamanho da Lua.

A diferença também apareceu na idade das estrelas. Os discos ricos em sílica foram encontrados apenas ao redor de estrelas com menos de 300 milhões de anos. Já os demais apareceram em sistemas de diferentes idades.

Como o James Webb identificou os impactos

A equipe utilizou observações no infravermelho para investigar a poeira presente nos sistemas estelares. O material analisado apresenta três características principais: partículas pequenas, temperaturas elevadas e variações irregulares de brilho.

Essas mudanças podem ocorrer conforme os detritos se movimentam ao redor das estrelas e passam por novas colisões. Para essas conclusões, o estudo reuniu dados dos telescópios James Webb e Spitzer, ambos da Nasa.

Dos 21 discos analisados, cinco vieram de arquivos do Spitzer e 16 foram estudados com o Webb. Segundo Kate Su, pesquisadora do Space Science Institute e principal autora do trabalho, a quantidade de observações permitiu compreender melhor essa categoria de sistemas.

Embora modelos teóricos indiquem que essas estruturas deveriam ser comuns, apenas cerca de 1% das estrelas jovens apresentam sinais observáveis dessa fase.

Descoberta pode explicar origem da Lua

Os resultados também podem ajudar a reconstruir os primeiros milhões de anos do Sistema Solar. Uma das principais hipóteses científicas sobre a origem da Lua envolve uma colisão entre a Terra primitiva e um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia.

O impacto teria lançado grandes quantidades de material rochoso ao espaço. Parte desses fragmentos teria se agrupado posteriormente, formando o satélite natural.

Segundo os pesquisadores, as características dos discos ricos em sílica são compatíveis com impactos dessa magnitude. As estimativas indicam que a formação da Terra e da Lua ocorreu aproximadamente 100 milhões de anos após o nascimento do Sol.

Colisões também podem ocorrer em sistemas mais antigos

Outro resultado envolve os discos com menor concentração de sílica. Essas estruturas foram encontradas ao redor de estrelas mais antigas e apresentaram variações de brilho mais intensas.

Os pesquisadores investigam se esse comportamento está relacionado a instabilidades nas órbitas de corpos celestes. O fenômeno pode ter semelhanças com processos associados à hipótese do Bombardeio Pesado Tardio, período proposto para explicar grandes impactos no início da história do Sistema Solar.

Nesse cenário, mudanças nas órbitas dos planetas gigantes teriam alterado o movimento de objetos menores, provocando colisões.

A equipe ressalta que ainda são necessárias novas observações para confirmar essa interpretação. Os cientistas pretendem ampliar a análise de discos ao redor de estrelas mais antigas para compreender como esses impactos influenciam a formação e a evolução dos planetas.