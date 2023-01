Volkswagen Gol valoriza 63% em cinco semanas e já passa dos R$ 156 mil

O Volkswagen Gol saiu de linha e a última unidade foi fabricada às vésperas do Natal. Só que o líder de vendas do mercado brasileiro, com cerca de 7 milhões de emplacamentos por aqui, ganhou uma despedida à altura no fim de novembro: a versão Last Edition marcava a interrupção da produção e custava 95.990 reais – que já valorizou até 63% e é encontrada anunciada por 156.500 reais.

E quais são as diferenças da edição derradeira? Para começar, o hatch recebeu a pintura dos irmãos maiores (e mais novos) Nivus e Polo, além de detalhes em preto brilhante e emblema exclusivo com desenho da tradicional roda Orbital, que faz sucesso com os entusiastas das gerações antigas. Mas é dentro que a versão indica o número de série das unidades, para alegria dos colecionadores.

Depois de 42 anos como presença garantida nas concessionárias da marca, o Gol teve apenas 1.000 carros produzidos na versão Last Edition, sendo 650 para o Brasil e outras 350 para os outros países nos quais o Volkswagen também fez sucesso. Mas, a título de curiosidade, o último carro a deixar a linha de montagem em Taubaté (SP) atendeu a um pedido de frota para a locadora Localiza.

Para quem ainda sonha em ter a edição de despedida na garagem, a única alternativa será comprar dos revendedores que se valeram do ágio em pouco mais de cinco semanas desde o lançamento. E se o preço já parece alto, vale dizer que o Volkswagen Gol repete a mesma trajetória da Kombi Last Edition, que era vendida a 85 mil reais em 2013 e, nove anos depois, passa dos 200 mil reais.

Sucesso entre os seminovos

Nem mesmo o fim da produção foi capaz de assustar os interessados no veterano. Pelo menos esse é o comportamento dos clientes da OLX, já que o Volkswagen Gol lidera em buscas e vendas dentro da plataforma – seguido pelo Voyage, como é chamada a versão sedã, na vice-liderança. Em ambos os casos, o principal mercado é São Paulo, sendo que o preço médio do hatch é 22.500 reais.

