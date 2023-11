Vinhos de um dos mais ousados enólogos de Portugal chegam ao Brasil

António Maçanita é um dos nomes mais irreverentes do vinho Português. Com quase 20 anos de experiência, ele é conhecido pela ousadia e pela inquietude ao trazer novos olhares para a produção vitivinífera. Eleito enólogo do ano por publicações importantes, ele tem diversos projetos que resgatam uvas que há tempos estavam esquecidas e que produzem bebidas únicas.

No comando de marcas FitaPreta, Azores Wine Company e Maçanita, o português lança mais de 50 rótulos por ano. Os vinhos dele já estão presentes em solo brasileiro, mas para este fim de ano desembarcam novas garrafas e safras únicas, distribuídos pela importadora Grand Cru. A Maçanita Vinhos traz ao país sete rótulos que carregam a personalidade do enólogo e a diversidade do terroir da região do Douro, onde os vinhos são produzidos.

Um deles é o Touriga Vai Nua 2021 (assinante R$ 261,72 | não assinante R$ 307,90), feito com a uva Touriga Nacional, com estágio somente em cubas inertes, para preservar a delicadeza aromática desta casta. Com grande identidade floral, este é um vinho bastante fresco, com forte expressão de fruta. Seu sabor acompanha bem pratos tradicionais e modernos, que levam carnes vermelhas ou brancas.

Mais potentes

Já o Palpite Tinto 2021 (R$409,90) é outro rótulo para refeições com pratos de carnes vermelhas. Carregado de um aroma concentrado de frutos vermelhos, junto a notas de mentol e fruta madura, seu final de boca é intenso e persistente. Elaborado com vinhas de, no mínimo 20 anos, é um blend de uvas típicas que tem maturação de 18 meses em carvalho francês.

Um dos projetos de Maçanita de reviver a tradição na produção de grandes vinhos brancos do Alentejo é expressado pelo FitaPreta Branco 2022 (assinante R$ 206,46 | não assinante R$ 242,90). Feito com duas vinhas, a Vinha da Nora e Vinha de Vale do Cepo, a bebida tem aroma intenso a citrinos com notas minerais acompanhado de um sabor fresco, harmonizado com fruta, junto de um final persistente.