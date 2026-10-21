Vinho raro de 1945 vai a leilão em Paris com estimativa de até R$ 114 mil

Guardada há mais de cinco décadas na adega de um produtor de Bordeaux, uma garrafa de La Tâche da safra de 1945 será o principal lote do leilão de vinhos que a Bonhams realiza em 7 de novembro, na sede da casa em Paris, na Avenue Hoche. O rótulo do Domaine de la Romanée-Conti tem estimativa entre € 15 mil e € 20 mil, o equivalente a algo entre R$ 85 mil e R$ 114 mil na cotação atual.

Segundo a revista britânica Decanter, o atual dono da garrafa é proprietário de uma propriedade grand cru em Bordeaux e mantém o vinho em sua coleção desde 1974. A Bonhams classifica a procedência como excepcional, um dado relevante no mercado de vinhos antigos, em que o histórico de armazenamento é o que dá ao comprador segurança sobre as condições da bebida.

Para Amayès Aouli, diretor global de vinhos e destilados da Bonhams, a chance de ver e levar ao mercado uma La Tâche 1945 é tão rara quanto a própria garrafa. "É impossível não pensar nessa safra extraordinária, que coloca a história de um domaine em diálogo com a história da humanidade", afirmou o executivo em comunicado da casa.

Uma safra pequena e um vinhedo replantado

O ano de 1945 tem peso particular na trajetória do Domaine de la Romanée-Conti. A colheita foi pequena por causa de geadas na primavera e tempestades no verão, e foi logo depois dela que o domaine arrancou as últimas videiras anteriores à filoxera do vinhedo Romanée-Conti, seu rótulo mais famoso. O replantio, feito em 1947 e 1948, usou material vegetal retirado justamente de La Tâche.

Com o Romanée-Conti sem produzir vinho entre 1946 e 1951, La Tâche passou a ocupar o posto de principal rótulo da casa nesse intervalo. O vinhedo, um monopólio do domaine em Vosne-Romanée, foi incorporado à propriedade em 1933.

A safra de 1945 da Borgonha também está por trás do recorde mundial de garrafa de vinho vendida em leilão. Em 2018, uma Romanée-Conti do mesmo ano foi arrematada por US$ 558 mil, cerca de R$ 2,8 milhões, em pregão da Sotheby's em Nova York.

Lotes direto da adega dos Lignier

Clos de la Roche MCMLV 2018, do Domaine Hubert Lignier, vai a leilão em lote de três garrafas com cota anual, estimado em até R$ 22,7 mil (Reprodução/Sotheby's)

O leilão presencial começa às 14h com 30 lotes enviados pelo próprio Domaine Hubert Lignier, produtor familiar de Morey-Saint-Denis associado há décadas aos vinhos de Clos de la Roche. Garrafas que saem direto da adega do produtor costumam atrair colecionadores justamente pela garantia sobre as condições de conservação. Entre os rótulos ofertados estão grands crus como Clos de la Roche, Clos de Vougeot e Charmes-Chambertin, além do Morey-Saint-Denis 1er Cru Vieilles Vignes.

Parte dos lotes inclui experiências e cotas anuais de cuvées raras. Três garrafas do Clos de la Roche MCMLV 2018, acompanhadas de uma alocação anual, têm estimativa entre € 3 mil e € 4 mil. A cuvée foi criada em 2017 por Laurent Lignier em homenagem ao avô, Henri, com uvas de videiras de pinot noir plantadas em 1955, ano que dá nome ao vinho em algarismos romanos. Uma vertical de Clos de Vougeot das safras 2020, 2021 e 2022, em garrafas magnum, vem com visita privada e degustação para duas pessoas no domaine, por valor estimado entre € 2 mil e € 3 mil.

Leroy, Bollinger e um raro pinot suíço

O restante do catálogo reúne tintos e brancos da Borgonha, Bordeaux classificados, champanhes de prestígio e supertoscanos, além de uma sessão dedicada ao Domaine de la Romanée-Conti e ao Domaine Leroy, intitulada "Two Private Collections", onde entra a La Tâche 1945. Do Leroy, um lote de três garrafas do Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brulées 2014 está avaliado entre € 8,5 mil e € 11 mil.

Entre os demais destaques estão seis magnums do Bollinger R.D. Extra Brut 1995, estimados entre € 2,5 mil e € 3,2 mil, e 15 garrafas do pinot noir 2001 da Gantenbein, vinícola suíça de produção reduzida e difícil de encontrar, com estimativa entre € 2,2 mil e € 2,8 mil.

Paralelamente ao pregão presencial, a Bonhams mantém entre 29 de outubro e 12 de novembro um leilão online com vinhos variados, todos oferecidos sem preço de reserva.