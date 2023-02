Transformação inspira Coca-Cola e Rosalía em uma edição limitada

Ao contrário da fórmula do refrigerante, não é segredo para ninguém o potencial criador da cantora Rosalía, vencedora do “Melhor Álbum Latino Rock ou Alternativo”, no Grammy Awards de 2023, com Motomami. Sua habilidade em misturar estilos agora assina o novo sabor da linha Movement da Coca-Cola Creations. No dia 10 de fevereiro, em Nova York, durante o lançamento mundial, a artista revelou que a bebida traz um ingrediente secreto, inspirado na sua fruta favorita. Essa é a deixa que todo fã gosta. Que tipo de fruta cai no mixer da Rosalía?

Para Oana Vlad, Diretora Sênior de Estratégia Global da The Coca-Cola Company, Rosalía é uma das artistas mais únicas e criativas do mundo, ela transforma diferentes gêneros musicais, culturas e línguas, tornando esse universo muito inspirador para a marca, e é por isso que o lançamento é chamado de sabor transformador. A estratégia da marca procura estimular as sensações fazendo uma ponte entre o sabor e o visual. Por isso, como toda popstar, o conteúdo não poderia vir sem uma embalagem apropriada. As latas possuem traços desenhados pela própria artista.

Movement é o sexto lançamento da linha Creations da Coca Cola, uma plataforma que busca inovar ao mesmo tempo em que se conecta ao ambiente digital. Na lata desta edição, há um QR Code que leva ao Creations Hub digital, onde um teste gera conteúdos personalizados: um avatar 3D com suas características no metaverso, uma playlist inspirada nas respostas, além de um vídeo estrelado por Rosalía.

No lançamento exclusivo à influencers e jornalistas latinos, com um longo vestido cor-de-rosa, a mesma cor presente nas embalagens e na comunicação visual, Rosalía mostrou toda sua potência junto aos fãs que tiveram a chance de ouvi-la cantar “LLYLM” (Lie Like You Love Me), single criado especialmente para a marca. “Estou muito animada com o lançamento desta bebida cocriada com a Coca-Cola. Espero que todos gostem desta viagem de música, sabores e criação como eu gostei. Eu me diverti muito criando o LLYLM e esse produto”, disse Rosalía. Durante o evento, também foi possível relembrar outros sabores da linha, lançados anteriormente: Coca-Cola Starlight, Coca-Cola Zero Sugar Byte, edição limitada com o artista Marshmello, Coca-Cola Dreamworld e Coca-Cola Soul Blast. Até o final do ano, a marca apresentará edições limitadas adicionais da Coca-Cola Creations, com inovações exclusivas e mais colaborações.

Rosalía virá ao Brasil em março, trazendo seu borbulhante sucesso ao festival Lollapalooza em São Paulo.