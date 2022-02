Drinques com vinho do Porto? Confira 3 receitas para fugir do óbvio

Sucesso nos verões da Europa, os drinques com vinho do Porto estão começando a chegar também no paladar dos brasileiros. De acordo com Paula Daidone, embaixadora do Vinho do Porto no Brasil, existe um movimento, liderado principalmente pelos millennials, de diminuição no consumo de álcool. “O novo consumidor está dando preferência por consumir bebidas menos alcoólicas e que tenham um sabor agradável e também um viés saudável e sustentável. Não é só mais o álcool pelo álcool, tem que haver um propósito por trás desse consumo”, explica a especialista.

O vinho do Porto tem um grau alcoólico menor em comparação aos destilados utilizados para drinques, e quando misturado a outra bebida, como suco de fruta, refrigerante ou água com gás, perde a potência alcoólica, deixando 20% de álcool para cerca de 7%.

Confira 3 releituras clássicas que levam vinho do Porto em vez de destilado:

Portonic

Em um copo de gin coloque gelo, 40 ml de Porto branco extra seco, 60 ml de água tônica e misture devagar. Decore com ramos de hortelã ou alecrim e uma rodela de limão.

Mojito

Em um copo longo coloque o suco de um limão e 10 folhinhas de Hortelã, macere bem. Preencha metade do copo com gelo, coloque 50 ml de Porto branco seco, coloque mais gelo e mais 50 ml de água com gás ou refrigerante de limão e mexa delicadamente. Decore com ramo de Hortelã.

Cosmopolitan

Em uma coqueteleira coloque 30 ml de Porto Ruby, 30 ml de infusão de chá de hibisco, 30 ml de suco de cranberry e 20 ml de suco de limão siciliano, coloque gelo e bata para homogeneizar. Coe duas vezes e sirva em taça do tipo Martini