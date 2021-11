TAG Heuer abre loja em São Paulo e lança mais um modelo da linha Senna

A marca de alta relojoaria suíça TAG Heuer está inaugurando nesta semana sua terceira butique no Brasil. O novo endereço é localizado no shopping Shops Jardins, em São Paulo, e o empreendimento é o primeiro da América Latina a apresentar o novo conceito visual que enaltece a herança de mais de 160 anos da marca unindo o universo do automobilismo ao design refinado e contemporâneo dos relógios.

Com arquitetura que privilegia linhas retas e tons preto e cinza, a nova butique pretende oferecer aos clientes uma experiência dentro do universo da TAG Heuer. "Nosso crescimento no Brasil reforça nosso forte compromisso com o mercado local. O cliente de luxo brasileiro identifica na TAG Heuer os valores mais importantes para os amantes e colecionadores de relógios: precisão, desempenho, design e uma herança de mais de 160 anos", diz Benjamin Beaufils, presidente da marca nas Américas.

TAG Heuer: arquitetura da nova loja privilegia linhas retas e tons preto e cinza

Marcando a abertura da nova loja, a marca apresentou modelos exclusivos no mercado brasileiro, entre eles o TAG Heuer Carrera 02T, edição limitada de 250 peças, e o Carrera Tourbillon Chronograph: uma versão em ouro rosa, com mostrador esqueletizado preto, caixa em titânio, bezel em cerâmica e pulseira em couro de crocodilo.

Outros recentes lançamentos da marca, o TAG Heuer Aquaracer Professional 300 e o TAG Heuer Carrera 3-Hands (este último, apresentado recentemente com o anúncio do novo embaixador global da TAG Heuer, o ator americano Ryan Gosling) também estarão disponíveis na butique.

Para os fãs de automobilismo e do astro brasileiro Ayrton Senna, o TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Ayrton Senna também estará nas prateleiras da loja.

Além desse mostrador, a marca também está lançando o TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition, que evoca a memória de um dos pilotos mais emblemáticos da história da F1.

TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition

Uma das características do novo relógio é a pulseira de couro preto com padrões em relevo, uma referência ao S/EL que Senna costumava usar em seu TAG Heuer. A pulseira icônica foi a primeira a ser feita pela TAG Heuer. O couro da pulseira é dinamizado com costura amarela e também apresenta um fecho de aço preto com duplo sistema de segurança com botões de pressão.

O TAG Heuer Senna Special Edition 2021 também apresenta uma luneta de cerâmica preta ultrarresistente, novamente acentuada por uma delicada borda amarela que sublinha a elegância do relógio. O número 400 está gravado na luneta, em uma referência sutil à velocidade de 400 km/h que nunca foi alcançada na Fórmula 1. O ponteiro das horas e os índices são tratados com Super-LumiNova® para garantir uma ótima legibilidade em todas as situações. Esta edição especial apresenta um movimento de quartzo e é resistente à água até 200 metros (20 bar).

TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition

Por último, mas não menos importante, uma imagem do icônico capacete do piloto brasileiro é gravada no fundo da caixa e ao lado de uma gravação especial das palavras "SENNA SPECIAL EDITION".