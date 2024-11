Sob o sol do Brasil, grife italiana de iates de luxo fatura R$ 560 milhões

Quase 40 mil pessoas participaram do São Paulo Boat Show, maior evento náutico da América Latina, realizado no final de setembro na capital paulista. Em apenas cinco dias, foram vendidas aproximadamente 600 embarcações, movimentando R$ 500 milhões. Esse panorama revela o auge do setor náutico no Brasil, que atrai cada vez mais consumidores e marcas de renome mundial.

Entre os destaques do mercado, está a Azimut Yachts, grife italiana que opera no Brasil desde 2010 com uma fábrica em Itajaí, Santa Catarina – a única unidade fora da Itália. Esse investimento tem mostrado resultados expressivos: a marca faturou R$ 560 milhões no Brasil no período de setembro de 2023 a agosto de 2024, com a venda de 40 iates de luxo. Esse sucesso reflete o potencial do mercado brasileiro e a crescente demanda por produtos de luxo e tecnologia avançada.

Expansão Global

O Grupo Azimut|Benetti, ao qual pertence a Azimut Yachts, registrou receita de 1,3 bilhão de euros no cenário global e prevê um crescimento de 15% para o próximo ano. Desde o início de 2024, o grupo acumula uma carteira de novos pedidos que totaliza 2,6 bilhões de euros, com entregas programadas até 2029, reafirmando sua liderança no mercado náutico mundial. A marca está presente em mais de 70 países, com uma rede de 138 centros de vendas e assistência, o que fortalece sua influência e acessibilidade.

A inovação é parte essencial do crescimento da Azimut. Um exemplo é o modelo Seadeck 7, lançado recentemente com um sistema de propulsão híbrido desenvolvido em parceria com a Volvo Penta, permitindo que o iate navegue em modo totalmente elétrico a até 11 nós. A introdução de tecnologias sustentáveis como essa reflete o compromisso da Azimut com a redução das emissões de CO₂, alinhando-se às demandas globais por sustentabilidade no setor de luxo.

Já a Azimut Fly 56 teve um lançamento global no Brasil justamente para mostrar a importância do mercado nacional. O modelo teve grande aceitação antes mesmo de seu lançamento oficial, com a venda de cinco unidades. Criado pelo designer Alberto Mancini, o modelo tem uma suíte privativa, dois quartos e três áreas ao ar livre no flybridge. Com capacidade para seis pessoas, a embarcação combina conforto e exclusividade, destacando-se no mercado de luxo.

Crescimento da operação brasileira

A unidade brasileira da Azimut Yachts, localizada em Itajaí, emprega cerca de 600 colaboradores e produz embarcações de 51 a 100 pés, com preços que variam de R$ 10 a R$ 60 milhões. Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts no Brasil, destaca que a demanda local por embarcações sofisticadas tem impulsionado o mercado e atraído novos investimentos.

“A cada ano, percebemos uma demanda crescente por embarcações que entreguem luxo, tecnologia e design. Essa evolução reflete a maturidade do consumidor brasileiro, que valoriza qualidade e experiências únicas no setor náutico”, afirma.

Para atender a essa demanda brasileira e global, o Grupo Azimut|Benetti anunciou um plano de investimentos de 160 milhões de euros para o período de 2025 a 2027. Desse total, 99,3 milhões de euros serão direcionados para expandir a capacidade produtiva dos estaleiros, incluindo a unidade de Itajaí. A expectativa é que o número de funcionários na planta brasileira aumente em 20% nos próximos três anos, reforçando a capacidade de produção e exportação do local.