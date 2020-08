Site permite criar sua própria versão como boneco da Funko

Você é fã dos bonecos Funko Pop? Um site da empresa americana permite que você crie uma versão de si mesmo como se fosse um dos colecionáveis.

Conhecida por miniaturas de personagens famosos, como Harry Potter, Vingadores e Liga da Justiça, a empresa já vendeu mais de 250 milhões de bonecos desde sua criação em 1998. No ano passado, o faturamento de vendas da companhia foi de 795 milhões de dólares.

O site da Funko permite criar miniatura à sua imagem para compartilhar com amigos nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Após montar o seu personagem com as opções de design oferecidas pela companhia, é preciso criar um cadastro para poder salvar a imagem no computador ou no celular.

O modelo de negócios da Funko se baseia no licenciamento de produtos de mais de 200 marcas. Na próxima semana, a empresa anunciará seus resultados financeiros para o segundo trimestre.