“Schitt’s Creek”: a série desconhecida no Brasil que arrebatou o Emmy

A edição 2020 do prêmio Emmy, considerado o Oscar da televisão, está surpreendendo o público brasileiro. Em sete das 22 categorias da premiação, a série canadense “Schitt’s Creek” foi escolhida a melhor, abocanhando todas as estatuetas reservadas às comédias. Depois de seis temporadas, a série foi encerrada neste ano, mas não está disponível no país ainda.

O primeiro dos 80 episósios de “Schitt’s Creek” foi ao ar em janeiro de 2015 na rede de TV CBC. A série, produzida pela Not a Real Company Productions, conta a história da família Rose, que fez fortuna com uma rede de videolocadoras. Depois de perder tudo ao levar um golpe do presidente da empresa, o patriarca Johnny (Eugene Levy), sua mulher, a ex-atriz de novelas Moira (Catherine O’Hara), e os dois filhos adultos, os mimados David (Dan Levy, filho de Eugene) e Alexis (Annie Murphy), são obrigados a se mudar para a cidadezinha Schitt’s Creek, que Johnny havia comprado como brincadeira de presente de aniversário para David em 1991.

O novo lar da família é formado por dois quartos vizinhos em um motel caindo aos pedaços. Conforme os Rose tentam se reerguer, seus modos de ricos se chocam com o estilo de vida simples dos cidadãos de Schitt’s Creek.

A série começou a fazer sucesso internacionalmente a partir de 2017, quando começou a ser transmitida pela plataforma de streaming Netflix. Com críticas positivas, foi recomendada por publicações de prestígio como as revistas The New Yorker e Variety. Depois do sucesso no Emmy, deve chegar a mais países.