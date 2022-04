Sapucaí: saiba o preço dos camarotes no Rio; valores chegam a R$ 12 mil

No feriado de Tiradentes, entre os dias 20 e 30 de abril, é chegada a hora em que finalmente o carnaval ditará o ritmo e a melodia na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A festa, adiada devido ao coronavírus, terá, como de praxe, os camarotes exclusivos e patrocinados, onde uma celeta lista de convidados e clientes desfrutam de atrações exclusivas e comodidades, enquanto acompanham o desfile das escolas de samba.

A EXAME listou os espaços mais disputados e as quantias necessárias para curtir a festa com eles. Confira abaixo:

Nº1

O Camarote Brahma Nº1 acontece nos dias 22, 23 e 30 de abril, e leva ao público o tema 'A Arte de Festejar', que representa o retorno da festa. Além do buffet e open-bar premium, a festa comandada por Sabrina Sato terá entre as atrações nomes como Alok, Djonga, Kevin O Chris, Ferrugem e Matheus Fernandes.

O público pode esperar, ainda, outras surpresas e ações oferecidas pelas marcas parceiras, como Colcci, que assina as camisetas da edição, além de marcas como L’Oréal Professionnel, Pernod Ricard e Red Bull.

A grande novidade é a volta da Brahma, que retorna com um novo papel, assumindo o naming rights do evento. “Somos capazes de entregar mais do que uma grande festa, estamos prontos para o desenvolvimento de parcerias estratégicas, pensadas exclusivamente na aproximação com os clientes, gerando uma experiência diferenciada ao público”, destaca Juliana Ferraz, Diretora de Negócios da Holding Clube, que organiza o Nº1.

Preço: R$ 2.700 a R$ 3.100

Arara na Avenida

Incensado entre os famosos do Rio de Janeiro, o já tradicional Baile da Arara Arara na Avenida, organizado por Malu Barretto e Pedro Igor Alcântara, sócios da agência cultural Arara Inc, traz Pretinho da Serrinha, ícone do samba carioca, como cicerone de todas as três noites.

Entre os convidados do sambista estão nomes como Teresa Cristina, Leci Brandão, Mart’nália, Roberta Sá, Xande de Pilares, além de DJs convidados.

O bufê será assinado por Alex Atala, que pela segunda vez levará sua alta gastronomia aos convidados do Arara.

Preço: a partir de R$ 3.500

Camarote Arpoador

Com quase 5 mil m² divididos em três andares, o camarote ocupa todos os setores 3A e 3B especiais e 5 do sambódromo. Em 2022, o espaço contará com um nova área de shows, construída especialmente para o Carnaval, com uma pista de dança de 500 m².

Fazendo a trilha, o evento apresenta Matuê, Xamã, Ferrugem, Matheus e Kauan, Alexandre Pires, Durval Lelys, Zé Neto e Cristiano, Harmonia do Samba, Kevin O Chris e Jota Quest, Os Mulekes, Dubdogz, Caju para Baixo, Papatinho, Lucas Beat, Poze do Rodo e Orochi

Preços: R$ 2.290 a R$ 3.490.

Nosso Camarote

Localizado no setor 10, ao lado de uma das cabines de jurados, o Nosso Camarote promete ser o mais eclético e pop nas atrações musicais.

A lista de apresentações é extensão e inclui nomes como Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Luan Santana, Pedro Sampaio, Dj Lucas Beat, Xamã e Kevin O Chris.

Preço: Variam de R$ 1.100 a a R$ 2.940. O pacote para todos os dias entre R$ 9.511 a R$ 12.000

Camarote Mar

Com a maior varanda da Sapucaí, o Camarote Mar, prometeu novos equipamentos de ar-condicionado, além de uma reestruturação nos banheiros, que passam a ser os maiores da Sapucaí.

Fazendo a festa estarão Péricles, Dj Nepal, Dj Cix, Mumuzinho, João Gabriel, Dj Marcelinho da Lua, Dj Bruna Lenon, Dj Rodrigo Ribeiro, Dj Leo Dagaz, Atitude 67, Monobloco, Rennan da Penha, Dj Rapha Lima, Dj Rapha Lima, Ferrugem, Dj Lud Prado, Dj Giordanna Forte, Bateria da Voradouro.

Preço: entre R$ 1.140 e R$ 1.890

