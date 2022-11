Salvatore Ferragamo lança preview de coleção com prodígio da moda

Não esqueça esse nome: Maximilian Davis. Esse jovem de 27 anos foi semifinalista do Prêmio LVHM 2022 e desistiu da competição para assumir a direção criativa da Salvatore Ferragamo – o suficiente para situar o anglo-caribenho entre os principais nomes da moda. E o preview da primeira coleção à frente da marca italiana ficará disponível à venda durante um mês antes do lançamento.

“Eu quis homenagear o início de Salvatore trazendo a cultura de Hollywood. Mas a nova Hollywood. Com leveza e sensualidade; o pôr-do-sol e o nascer do sol”, explica o designer, que já trazia indícios da inspiração durante o primeiro desfile em Milão, marcado pela paleta à beira-mar e pelo glamour moderno, para a coleção que será apresentada para a temporada Primavera Verão 2023.

Mas de onde começou o frisson em torno de Maximilian Davis? Com formação pela London College of London, o jovem foi admitido pela incubadora de talentos Fashion East e estreou na semana para a temporada Primavera Verão de 2021. E, antes de conquistar a confiança de Marco Gobbetti, CEO da Salvatore Ferragamo, o jovem era queridinho de Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian.

Entre as peças criadas para a marca italiana há desde homenagens aos designs para Marilyn Monroe até calças de alfaiataria com detalhes de arreios e camurças de segunda pele. Mas o anglo-caribenho foi além, com acessórios que também incorporam referências à maison, como as sandálias Elina, que trazem o salto inspirado no tradicional Gancini, tal como mocassins minimalistas e botas.

Outro destaque da coleção de Maximilian Davis são bolsas, que também foram incluídas na preview, como é o caso da reinterpretação da Wanda – que recebeu novo acabamento de alto brilho e novas proporções. Também se destaca o novo modelo com recortes esculturais, que agora é feita de couro polido com interior de contrastante capaz de “ecoar as formas ondulantes da beira-mar”.

Essa prévia da coleção Primavera Verão 2023 está disponível no site da própria Salvatore Ferragamo a partir de hoje, 4, e dura até dia 30 de novembro. E também é possível conhecer pessoalmente nas 17 lojas da maison, que, além do Iguatemi São Paulo, estão em China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, França, Hong Kong, Itália, Japão, Reino Unido e também Taiwan.

