Salvatore Ferragamo inaugura duas novas lojas no Brasil

Fundada em 1927 em Florença, Salvatore Ferragamo inaugura hoje (12) uma boutique permanente no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Em agosto, a maison abre uma pop-up store no shopping Pátio Batel, em Curitiba.

A boutique Ferragamo JK Iguatemi oferece uma experiência personalizada com serviços de assinatura. Stylists especializados também estarão disponíveis para atendimento.

Visando o mercado da América Latina, com crescimento na venda de produtos de luxo, o Brasil, como líder regional, é um player chave na estratégia de expansão da marca para esta década.

A abertura de duas lojas com novos conceitos arquitetônicos está alinhada com a expansão econômica esperada após a pandemia. Há mais de dez anos no país, desde 2013 a filial local é operada diretamente pela marca.

Para além das quatro lojas, em São Paulo, no Rio de Janeiro e outlet em São Roque. Desde 2020, a marca vem passando por uma transformação digital em parceria com a Farfetch e Iguatemi 365.

Os projetos de design das novas lojas diferem entre si. A nova loja do shopping JK Iguatemi baseia-se em curvas retilíneas, com materiais como nogueira, veludo e uma paleta de cores que remete ao verão na Toscana. O mobiliário e a iluminação foram desenvolvidos pela equipe de design sediada na Itália, em colaboração com profissionais locais.

Já a pop-up store no shopping Pátio Batel, em Curitiba, será a primeira no mundo com um novo conceito de design com móveis em formato cúbico que expressam uma sensação moderna, enquanto seus tons vivos e contrastantes induzem a um panorama lúdico e jovem. O novo visual pretende transportar a marca a um patamar de modernidade.

Ambas as lojas receberão a coleção Pre-Fall 2021, com destaques para o calçado F-Heel e a icônica Studio Bag, além da clássica e sofisticada alfaiataria.

Serviço:

Boutique Salvatore Ferragamo – JK Iguatemi

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São Paulo

Boutique pop-up Salvatore Ferragamo – Pátio Batel

Av. do Batel, 1868 - Batel, Curitiba - PR