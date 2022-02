S.Pellegrino lança 5ª edição de competição gastronômica para jovens chefs

A italiana da água mineral San Pellegrino anunciou o retorno da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, uma iniciativa global criada pela marca para descobrir e promover jovens talentos da gastronomia.

A competição 2022/23 oferecerá aos jovens chefs a oportunidade de começar uma jornada na gastronomia, conquistando visibilidade global e prestígio profissional, durante todo o processo de seleção, que culminará na grande final, planejada para 2023.

A edição de 2019/21 contou com cerca de 300 jovens chefs e mentores de 50 países.

"Alguns meses após o sucesso da Grand Finale 2019/21, que foi realizada em Milão em outubro passado, estamos entusiasmados em anunciar a quinta edição da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. A competição, originalmente concebida como um projeto internacional de exploração, evoluiu nos últimos dois anos e se transformou em um laboratório autêntico e permanente de treinamento e networking", diz Stefano Bolognese, diretor da unidade de negócios internacionais da San Pellegrino.

Os jovens chefs com menos de 30 anos podem se inscrever na competição através desse link até 30 de abril de 2022.

É necessário fornecer informações pessoais e profissionais, além de enviar a receita de um prato autoral capaz de comunicar sua visão pessoal, habilidades e criatividade.

Assim como nas edições anteriores, na primeira fase de seleção, as inscrições serão avaliadas pela ALMA, Escola Internacional de Culinária Italiana. A ALMA definirá uma lista de jovens chefs que participarão de uma das 16 finais regionais que ocorrerão em todo o mundo durante o segundo semestre de 2022.

Os finalistas regionais estarão oficialmente na disputa pelo título de "S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2022-23".

Categorias:

1 Pellegrino Young Chef Academy Award: é o principal prêmio da competição, votado pelos Seven Sages, uma banca respeitada de chefs de renome internacional. O chef vencedor terá de demonstrar habilidades técnicas incomparáveis, bem como criatividade genuína. Os jovens talentos também deverão demonstrar uma forte crença pessoal em relação à gastronomia, que convença o júri de sua capacidade de se tornar um catalisador para mudanças positivas.

2 Pellegrino Award for Social Responsibility: votado pela Sustainable Restaurant Association, que administra o Food Made Good, o maior programa de sustentabilidade de serviços de alimentação e comunidade global para impulsionar a sustentabilidade na hospitalidade, este prato representará o princípio de que os alimentos são melhores quando são o resultado de práticas socialmente responsáveis, abrangendo os requisitos de abastecimento, sociais e ambientais. As inscrições para este prêmio são julgadas de acordo com oito critérios: uso de recursos, impacto climático, biodiversidade, desperdício de alimentos, nutrição, colaboração, advocacia, inovação.

3 Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy: votado por Mentores, o vencedor deste prêmio deverá produzir um prato que represente o patrimônio culinário da região nativa. O prato deverá destacar as práticas culinárias tradicionais e a visão moderna pessoal, oferecendo uma conexão entre o passado e o futuro.

4 Fine Dining Lovers Food for Thought Award: votado pela comunidade online Fine Dining Lovers, este prêmio irá para o jovem chef que melhor representar sua crença pessoal em seu prato exclusivo.