Rolex inaugura maior museu de cinema do mundo em Los Angeles

Que os relógios mais icônicos do mundo sempre estiveram presentes nas telas dos cinemas não é novidade. Quem não se lembra do Omega Aqua Terra de James Bond em "Casino Royale"? Ou do douradíssimo Rolex Datejust no pulso Christian Bale em "Piscicopata americano"? Endossando o casamento entre os contadores e a sétima arte, a Rolex está inaugurando nesta sexta-feira, em Los Angeles, o Academy Musem of Motion Pictures, que promete ser o principal museu do mundo dedicado ao cinema.

Apoiado pela Rolex como founding supporter da Rolex, o museu, o primeiro do gênero no mundo, passa a ser a maior instituição dedicada à história, ciência e influências culturais do cinema.

Projetado pelo arquiteto Renzo Piano, vencedor do Prêmio Pritzker, um dos mais importantes do mundo, o espaço dedicado aos amantes do cinema possui cerca de 4.650 metros quadrados de galerias, dois teatros, um auditório com 1.000 lugares, um estúdio educacional e espaços públicos.

Na instituição, a Rolex Gallery, uma experiência permanente com várias salas no terceiro andar do museu, apresenta “Histórias de Cinema”, com instalações especiais que revelam os muitos aspectos da produção cinematográfica - tecnologia, artistas, história e impacto social. O lendário relógio Cosmograph Daytona, de propriedade do ator e entusiasta automobilista Paul Newman, também está em exibição. “A Rolex está ligada ao mundo do cinema há décadas, desde as aparições de seus relógios em filmes icônicos ao apoio da marca a jovens cineastas por meio de seu programa de tutoria”, conta Arnaud Boetsch, Diretor de Comunicação e Imagem da Rolex.

Em 2017, a Rolex se tornou o relógio exclusivo da academia da cerimônia do Oscar, para a qual também projeta e hospeda o Greenroom, um espaço onde apresentadores e convidados se misturam antes de subirem ao palco. A marca mantém, ainda, uma relação privilegiada com alguns dos maiores cineastas do mundo. Martin Scorsese e seu colega James Cameron são duas personalidades importantes do mundo do cinema que também são Rolex Testimonees. Scorsese também transmitiu sua sabedoria como mentor por meio da iniciativa artística Rolex Mentor & Protégé para a construção do museu.