Rolex aposta em maior demanda e aumenta (de novo) preços dos relógios

A Rolex aumentou os preços nos Estados Unidos e Reino Unido em torno de 2,5%, poucos meses depois de ajustes de cerca de 5% nos mercados britânico e europeu, de acordo com analistas do Barclays que acompanham a marca suíça de relógios de luxo.

Os preços dos modelos Rolex mais populares subiram entre 1% e pouco mais de 3%, de acordo com o Barclays. O aumento médio foi de cerca de 2,6% no Reino Unido e 2,2% nos EUA, disseram os analistas.

A Rolex costumava ajustar preços só uma vez por ano, geralmente em janeiro, mas em 2022 elevou o valor de modelos como o Submariner e o Daytona uma segunda vez no Reino Unido em setembro e na Europa em novembro, diante da desvalorização da libra e do euro.

O aumento mais recente mostra que a prestigiada relojoaria suíça acredita que os preços podem subir para proteger suas margens em meio à inflação alta, sem prejudicar a demanda. O Barclays disse que os preços mais altos beneficiarão varejistas, incluindo a Watches of Switzerland, maior revendedora da Rolex no Reino Unido, que obtém cerca de metade de sua receita com a marca.

Um porta-voz da Rolex em Genebra não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

“Os investidores estão acostumados com o fato de que os aumentos de preços são uma característica fundamental desse setor atraente, mas é encorajador ver isso continuar, pois acreditamos que não haverá impacto perceptível nos volumes”, analistas do Barclays Richard Taylor e Pallav Mittal disseram em nota aos clientes.

A Rolex elevou os preços na maioria dos mercados em cerca de 3,5% em janeiro passado.

