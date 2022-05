Roberto Carlos grava participação em série sobre Daniella Perez

O cantor Roberto Carlos gravou uma participação na série inédita sobre a atriz Daniella Perez, assassinada aos 22 anos por Guilherme de Pádua, seu par romântico na novela "De corpo e alma", em 1992.

Entusiasta do trabalho da artista e amigo da novelista Glória Perez, mãe da atriz, o Rei cantou ao lado de Daniella em diferentes edições do tradicional Especial de Fim de Ano que ele apresenta na TV Globo.

Avesso a entrevistas, Roberto Carlos abriu uma exceção para os diretores Tatiana Issa e Guto Barra, que têm conversado com dezenas de pessoas que eram próximas a Daniella Perez.

A produção documental estreia em 2022 na plataforma HBO Max. Nomes como Fabio Assunção, Claudia Raia, Cristiana Oliveira, Maurício Mattar, Wolf Maya e Eri Johnson, além da própria Glória Perez e de Raul Gazolla, viúvo da atriz, participaram das gravações.

Roberto Carlos tem uma longa relação de amizade com Glória Perez. Músicas do Rei já embalaram a trama de grandes personagens da novelista, que muitas vezes faz pedidos especiais de composição a ele. Em "A força do querer (2017)", por exemplo, Roberto Carlos compôs "Sereia" para a personagem Ritinha, de Isis Valverde. Em "Salve Jorge" (2012), o artista fez "Esse cara sou eu", tema romântico dos personagens de Nanda Costa e Rodrigo Lombardi. Recentemente, a autora foi chamada por Roberto Carlos para supervisionar um filme sobre a vida dele.