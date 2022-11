Ray-Ban prepara festival com Glória Grovee e artistas plásticos em São Paulo

Já pensou em assistir à Glória Groove em meio a uma exposição de arte? É exatamente a proposta do Ray-Ban Ocupa, que chega à segunda edição após três anos – por conta da pandemia – e reúne grandes nomes no Teatro Oficina. Só que participar não será missão fácil: os concorridos ingressos serão sorteados para clientes que comprarem óculos (de sol ou grau) até 18 de novembro.

E, além da drag queen mais ouvida do mundo no Spotify, o evento reúne artistas como Tássia Reis, cantora de rap indicada ao Grammy Latino de hip-hop; Scatolove, casal de cantores que participou do programa The Voice Brasil, na TV Globo; e Mulú, produtor musical e DJ brasileiro que chamou a atenção por reunir música eletrônica e ritmos do país, como no sucesso Meu Jeito de Amar.

Como representantes da veia artística, haverá instalações e performance de cinco brasileiros, como a Criola, que explora ancestralidade, espiritualidade e natureza por meio das obras; Bieto, grafiteiro que tem movimento, desenvolvimentos e possibilidades como inspiração; Serifa, com palavras para dar voz e transformar histórias em pinturas de paredes e lettering digital; Fábio Gurjao, designer de moda e ilustrador; além de ERØ, que é diretora criativa e ainda atua como artista cibernética.

“Essa ação tem como estratégia potencializar a visibilidade da marca e gerar desejo ao consumidor por meio de uma ativação proprietária, se associando a grandes artistas locais que valorizam a sua identidade e autenticidade. Também fizemos a ação ‘compre e concorra’, associando os prêmios a experiências, engajando o consumidor”, diz Fábio Ippolito, gerente de marketing da Ray-Ban.

Confira a programação completa do Ray-Ban Ocupa

Sábado (03/12)

17h – Abertura da casa para o público com DJ Naty Posner

19h30 – Mulú

20h30 – DJ Naty Posner

21h30 – Gloria Groove

23h – DJ Naty Posner

00h – Encerramento

Domingo (04/12)

17h – Abertura da casa para o público com DJ Ju Salty

19h30 – Scatolove

20h30 – DJ Ju Salty

21h30 – Tássia Reis

23h – DJ Ju Salty

00h – Encerramento

Não haverá venda de ingressos, mas a organização planeja sortear entradas para interessados que se cadastrarem – as inscrições devem abrir próximo à data do Ray-Ban Ocupa. Para os clientes que comprarem óculos da marca (sejam modelo para sol ou graduados), além de o próprio evento, há a possibilidade de ser contemplado com experiências exclusivas, além de uma turnê internacional por festivais de música no Brasil e também nos Estados Unidos.

