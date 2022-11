Quem foi Gal Costa? Conheça a história e as músicas mais famosas das cantora

A cantora Gal Costa, considerada uma das principais vozes da música brasileira, morreu aos 77 anos nesta quarta-feira, 9. Distante dos palcos desde setembro, quando se apresentou durante o festival Coala, em São Paulo, a artista se recuperava de uma cirurgia para retirada de nódulo na fossa nasal direita e deveria ficar afastada até novembro. Recentemente, cancelou a participação no Primavera Sound, realizado no último fim de semana, sendo substituída nos palcos por Liniker.

VEJA TAMBÉM

Como começou a carreira de Gal Costa

Nascida em Salvador (BA) em 26 de setembro de 1945, Maria da Graça Costa Penna Burgos estreou nos palcos ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé no espetáculo Nós, Por Exemplo..., em 1964. Mudou para o Rio de Janeiro logo em seguida para se dedicar à carreira. E deu certo: participou I Festival Internacional da Canção, em 1966, e do primeiro LP com Caetano no ano seguinte. Mas o reconhecimento veio no álbum Tropicália ou Panis et Circencis (1968).

Décadas de 1960, 1970 e 1980

Ainda na década de 1960, a artista laçou o primeiro disco solo, batizado Gal Costa, que já trazia hits como “Baby”, “Divino Maravilhoso”, “Não identificado” e “Que pena” – autoria de Jorge Benjor que também ficou conhecida pela frase “Ele já não gosta mais de mim, mas eu gosto dele mesmo assim”. Nos anos 1970, em plena ditadura militar, lançou músicas de sucesso, como “Vapor Barato” e “Sua Estupidez”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, além de “Índia”, do álbum homônimo.

Claro que também há outras músicas consideradas obras-primas da carreira da baiana, como “A rã”, de 1974, e até mesmo a reinterpretação de "Modinha para Gabriela", de Dorival Caymmi, tema para abertura da novela Gabriela, da TV Globo. Só que o primeiro Disco de Ouro veio com o álbum “Água Viva” (1978), famosa pelas canções “Folhetim” e “Paula e Bebeto”, pouco antes de dar voz a “Força Estranha”, que também é considerada uma das principais canções de Roberto Carlos

Na virada para a década de 1980, o perfil de Gal Costa se afasta do movimento tropicalista e se torna mais pop, com sons mais comerciais, como “Aquarela do Brasil”, “Canta Brasil” e “Festa do interior”. Ainda apresentou a reinterpretação do “Azul”, composta por Djavan, bem como músicas de sucesso, como “Eternamente”, “Chuva de Prata”, “Nada mais”, “Canção da América”, “Sorte” ou até “Um dia de domingo”, com Tim Maia. Em 1988, gravou a abertura de Vale Tudo, da TV Globo.

Década de 1990 e anos 2000

Em meados dos anos 1990, a cantora lançou o álbum “Mina d'água do meu canto”, somente com as criações de Caetano Veloso e Chico Buarque, o que incluía o hit “Futuros amantes”. Em 1997, gravou o CD “Acústico MTV”, com retrospectiva de alguns dos maiores sucessos da carreira, além da versão de “Lanterna dos Afogados” junto ao autor Herbert Vianna, que também era vocalista do Paralamas do Sucesso. Em 1999, ainda lançou um álbum dedicado às composições de Tom Jobim.

Nos últimos 20 anos foi reconhecida no Hall of Fame do Carnegie Hall, em Nova York, nos EUA – e se tornou a única cantora brasileira homenageada pela tradicional sala de espetáculos –, além de seguir com turnês e lançamentos de discos. E se os grandes sucessos continuaram como protagonistas, Gal Costa também apresentou novas músicas, inclusive com obras de talentos da atualidade, como Céu, Criollo, Artur Nogueira, Malu Magalhães no álbum “Estratosférica”, gravado em 2015.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.