Quem são as duas brasileiras finalistas da Cartier Women’s Initiative 2021

Eliminar intermediários do mercado de pesca e facilitar o acesso ao crédito: com essas ideias, duas brasileiras concorrem ao Cartier Women’s Initiative 2021, um programa internacional de empreendedorismo que busca empoderar mulheres para que elas possam expandir seus negócios e serem vetores de transformação de suas realidades. Foram quase 900 candidatas de mais de 142 países — e apenas 24 delas chegaram à grande final.

Vinda de uma família que já trabalhava com a exportação de peixes, a paraibana Bárbara Granek percebeu que poderia usar a tecnologia e tornar a cadeia de produção desse mercado mais sustentável. Foi então que surgiu a Fishtag, uma startup que aproxima produtores e compradores, formalizando todas as etapas da cadeia e garantindo a procedência dos peixes — só em 2020, a Fishtag cresceu 60%.

Já a recifense Rafa Cavalcanti percebeu que o acesso ao crédito formal era difícil para muitas empreendedoras, que nem sempre cumpriam os requisitos mínimos para conseguir capital de giro nas instituições financeiras tradicionais. A partir disso, Cavalcanti criou o CloQ, um aplicativo de nano-crédito que oferece uma análise mais inclusiva, por considerar o comportamento financeiro do cliente, e não apenas dados do SPC ou do Serasa. Cerca de três quartos dos 15.000 clientes cadastrados são mulheres.

Rafa Cavalcanti, criadora do aplicativo CloQ Rafa Cavalcanti, criadora do aplicativo CloQ

Na próxima quinta-feira, 26, um evento online da Cartier revelará as vencedoras desta edição do projeto nas sete regiões do globo. Pela primeira vez, será concedido também o Prêmio Pioneiro em Ciência e Tecnologia, que reconhecerá três mulheres cujos projetos se destacaram nessas áreas.

Antes, nos dias 24 e 25 de maio, a maison também transmitirá encontros virtuais para discutir o empreendedorismo feminino e como melhorar o ambiente de negócios para as gerações futuras. CEO da Cartier, participará do evento digital.

Desde 2006, a Cartier Woman's Initiative já distribuiu mais de 4 milhões de dólares para 260 empreendedoras em 59 países ao redor do globo.