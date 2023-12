Quanto custa e como é o passeio de helicóptero panorâmico por São Paulo

São Paulo, a vibrante metrópole brasileira, é uma sinfonia de contrastes. De um lado, arranha-céus imponentes se estendem até onde os olhos alcançam, enquanto, do outro, bairros históricos preservam a alma da cidade. Em um passeio panorâmico pela urbe paulistana, é possível testemunhar a diversidade cultural e arquitetônica que a define.

A plataforma Civitatis oferece opções do passeio de helicóptero, de 30 minutos ou de 1 hora, passando pelos principais pontos turísticos da cidade. Pedidos especiais para ver algum local específico podem ser feitos diretamente ao comandante e que podem ser atendidos dependendo das condições meteorológicas. Os voos saem do Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, e são feitos pela empresa High Class Helicópteros.

EXAME Casual embarcou em um passeio de 1 hora e elenca os principais destaques, ideal tanto para quem visita a cidade de São Paulo, como para quem já mora na capital paulista e quer um passeio diferente.

Avenida Paulista e os principais pontos

Um dos pontos que o helicóptero passa é emblemática Avenida Paulista. Repleta de museus, centros culturais e centros financeiros, ela personifica a essência cosmopolita paulistana. Edifícios icônicos como o MASP (Museu de Arte de São Paulo) e a Casa das Rosas fazem parte do cenário, convidando os visitantes a mergulharem na arte e história da cidade.

À medida que se avança, a vista panorâmica revela um mosaico urbano onde a modernidade se mescla com a história. Os prédios envidraçados do centro comercial convivem harmoniosamente com a beleza arquitetônica do Mosteiro de São Bento e a grandiosidade do Theatro Municipal. A Rua 25 de Março, pulsante de comércio popular, contrasta com o luxo da elegante Rua Oscar Freire.

Nessa área central da cidade também é possível avistar o Museu da Língua Portuguesa, o Mercadão e a Catedral da Sé. Para os apaixonados pelo futebol, o passeio contempla os estádios do Allianz Parque, Morumbi, a Neo Química Arena, além do Pacaembu, que atualmente está em reforma.

Um dos helicópteros que faz voo panorâmico por São Paulo.

Bairros tradicionais e espaços verdes

A jornada pelo coração de São Paulo reserva momentos únicos. Bixiga, bairro italiano, irradia cultura em seus restaurantes e feiras de antiguidades. O verde do Parque do Ibirapuera oferece um refúgio, uma pausa na agitação da cidade, com suas esculturas, lagos e vastos gramados. Aliás, o verde predomina bastante a paisagem, não só nos parques mas em áreas mais residenciais, como o Morumbi e Jardim Europa.

Pôr do sol e luzes

Com a chegada da noite, São Paulo se transforma em um mar de luzes. Do alto, é possível apreciar a cidade em constante movimento, com seus arranha-céus iluminados e as luzes piscantes que desenham suas ruas, ainda mais na época de Natal. Prédio icônicos, como o Farol Santander e o Shopping Light, ambos no centro, chamam a atenção entre os diversos edifícios.

Quanto custa

Os preços variam conforme o tempo de voo. O passeio de 30 minutos para uma pessoa custa R$ 2.125. Para um grupo de cinco pessoas o valor é de R$ 10.625. Já o passeio de 1 hora custa R$ 5.557,50 para uma pessoa. O mesmo valor é para um grupo de três pessoas. Cinco pessoas pagam R$ 14.875 para voar por uma hora. Todas as reservas podem ser feitas pela plataforma da Civitatis.