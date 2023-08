Embraer destrona Cessna com o jato executivo favorito dos milionários nos EUA

A brasileira Embraer acaba de derrubar o reinado de 15 anos da americana Cessna como fabricante do jato particular mais voado nos Estados Unidos.

O Embraer Phenom 300, um jato de médio porte que acomoda até nove passageiros, teve mais de 360.000 decolagens e pousos em aeroportos dos EUA durante os últimos 12 meses até agosto, cerca de 1.400 a mais do que a família de jatos Cessna Citation Excel.

O Excel foi o jatinho mais operado por cerca de 15 anos, de acordo com o relatório mensal sobre operações de jatos executivos da Administração Federal de Aviação dos EUA.

Popularidade do Phenom

A popularidade do Phenom 300 cresceu porque queima menos combustível, custa cerca de um terço menos e oferece mais velocidade e autonomia que o Excel, disse Brian Foley, consultor de aviação privada. Essas características mais do que compensam o espaço menor da cabine do Phenom 300, disse.

“Ele se tornou um favorito das provedoras de fretados e compartilhamento fracionário”, disse Foley. Há uma “percepção de que foi construído especificamente para alta utilização, como resultado da longa herança de aviões comerciais da Embraer”.

Em maio, a NetJets, da Berkshire Hathaway, anunciou um negócio avaliado em US$ 5 bilhões para comprar até 250 aeronaves Embraer Praetor 500, maior que o Phenom 300. O acordo com a principal operadora de jatos particulares dos EUA inclui um contrato de serviço.

No ano passado, a unidade de jatos particulares respondeu por cerca de 27% das vendas de cerca de US$ 4,2 bilhões da Embraer.

Exceto pelo período em que o jato Hawker 800, agora descontinuado, foi a principal aeronave privada dos EUA em 2007 e 2008, a Cessna manteve esse título em dados que remontam a 2001.

Cessna ainda lidera horas de voo

Embora a Embraer agora possa se gabar de fabricar o jato particular mais voado nos EUA, a Textron, controladora da Cessna, ainda domina o número total de horas de voo devido à sua extensa linha de aviões, desde jatos muito leves até o super médio Longitude. A Cessna também está renovando a família Excel com o Citation Ascend, que deverá começar a operar em 2025, disse a empresa.

“Um em cada três jatos executivos em todo o mundo é um Cessna Citation, e atualizações de produtos como essas continuam a dar aos clientes novos motivos para nos escolher por nosso desempenho comprovado, tecnologia de ponta e experiência de cabine incomparável”, disse a Textron por e-mail.