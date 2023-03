Práticas de ESG durante a Fórmula E em etapa inédita do campeonato no Brasil

No sábado, 25, aconteceu pela primeira vez no Brasil o Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA, série de corridas elétricas de rua reconhecida como o primeiro esporte a ser certificado com carbono zero desde a sua primeira edição.

Moët & Chandon é a champanhe oficial da Fórmula E, presente em todas as etapas do evento, como no pódio do vencedor, e nas áreas VIP. Este é o quinto ano consecutivo que a marca se uniu à iniciativa em suas edições ao redor do mundo, sempre em busca de evoluir seu compromisso com práticas de proteção e equilíbrio do meio ambiente. O projeto de parceria faz parte do “Natura Nostra”, plano de ações de Moët & Chandon com programas de conscientização ambiental ao redor do mundo.

A disputa contou com 22 pilotos, com vitória do neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, Nick Cassidy, da Envision Racing, em segundo e Sam Bird, em terceiro.

Moët & Chandon: "Natura Nostra", um programa de preservação do nosso patrimônio natural

Inspirada por seu legado e espírito pioneiro, a Moët & Chandon lidera o caminho para um futuro responsável, protegendo a natureza, preservando a biodiversidade e reduzindo a sua pegada de carbono no meio ambiente. Os termos de compromissos no longo prazo da Maison se encontram em "Natura Nostra", programa desenvolvido para preservação de recursos da natureza e uma maior biodiversidade, cuja missão é estabelecer um equilíbrio ecológico repensando as intervenções humanas, criando ambientes naturais para a fauna, diversificando paisagens de monoculturas, e muito mais.

Fórmula E: correr mais rápido para um futuro mais limpo

A Fórmula E enfatiza a excelência em questões ambientais com base em quatro pilares de sua estratégia de sustentabilidade. A série de corridas elétricas de rua é o primeiro esporte a ser certificado com carbono zero e é dedicado a manter esse status. No ano passado, a Fórmula E se tornou o primeiro esporte do mundo a aderir ao Science Based Targets initiative (SBTi) e ao compromisso Business Ambition Pledge for 1.5 °C. A Fórmula E tem como objetivo reduzir suas emissões em 45% até 2030, e também está tomando medidas para garantir que todos os eventos sejam alimentados 100% por energia renovável para reduzir ainda mais sua pegada de carbono.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.