Riviera Bar apresenta carta de drinques inspirada na América Latina

O Riviera Bar, localizado na esquina mais famosa da cidade, na Avenida Paulista com a Consolação, apresenta sua nova carta de drinques ‘Crônicas de uma bebida anunciada’, inspirada na América Latina, um celeiro de criatividade em constante questionamento e evolução.

Desde que abriu suas portas, em 1949, o Riviera Bar foi cenário de manifestações político-culturais durante anos. Diante disto, a nova carta de coquetéis é uma ode à potência latina, acolhedora e diversa, elaborada por Michelly Rossi, consultora do Fábrica de Bares e o Eduardo Tavares, chefe de bar.

As cores e os sabores de ingredientes como cacau, erva-mate, tucupi, café e uvaia se transformam em coquetéis que contam histórias, sejam elas reais ou mitológicas.

"Quis incluir mais destilados e ingredientes latinos na carta, como a tequila, o pisco e a erva mate, por exemplo. A história do mate se perdeu um pouco, pois se acreditava que ela era um ingrediente que havia sido descoberto pelo homem branco, mas o mate já era consumido pelos indígenas da Argentina, Uruguai e Brasil desde sempre, então quisemos incluir este ingrediente na carta", diz Rossi.

A nova carta de drinques

Dentre as opções, podemos encontrar coquetéis como, ‘Dolores’, em homenagem a Dolores Giménez y Muro, professora e poetisa, presidente da Liga Feminina antirreeleição “Josefa Ortiz de Domínguez” e que ocupou o posto de coronel do exército zapatista até o seu assassinato em 1919. A bebida leva Bulleit, Gold Label, Nibs de Cacau Limão, Xarope de Mel e Angostura Solução Salina (R$ 45).

Já o drinque Úrsula é inspirado em Maria Firmina dos Reis, uma escritora brasileira considerada a primeira romancista negra do Brasil. Ela publicou em 1859 o livro "Úrsula", considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil. O drinque refrescante e aromática leva Cachaça Branca, Horchata Açúcar e Angostura (R$ 35); e ‘Sura’, um mito originário do norte da Cordilheira dos Andes, fala do papel crucial do cacau para o restabelecimento do equilíbrio da natureza, após um deus ganancioso ter arrebatado para si todas as suas propriedades. Esse drinque é feito com Bulleit, Gold Label Nibs de Cacau, Limão Xarope de Mel e Angostura Solução Salina (R$ 45).

"Outra personalidade que está na carta é o escritor Gabriel García Márquez, e fizemos uma receita que inclui café e rum, ingredientes que remetem à Colômbia", diz Rossi.

A nova carta do Riviera segue o conceito do bar “Sempre Aberto”, que além de ter funcionamento ininterrupto, está aberto para todos e todas as formas de pensamentos e manifestações.

